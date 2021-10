Terčem kapsářů, zlodějů, podvodníků nebo násilníků se často stávají starší lidé. Právě pro ně připravili policejní preventisté v Litoměřicích besedu, jak před jejich praktikami bránit.

Senioři se od policejních preventistů dozvěděli jak se chránit sebe i svůj majetek | Foto: Policie ČR/Pavla Kofrová

„Cílem besedy bylo předat seniorům informace a důležitá doporučení jak se chovat, aby se do krizových situací vůbec nedostali, co dělat aby se nestali obětí zlodějů a podvodníků, jak lépe zabezpečit svůj majetek a jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru. Informováni byli také o jednání podvodného falešného bankéře a nereálných investicích do virtuálních měn,“ popsala Pavla Kofrová z oddělení tisku a prevence policie.