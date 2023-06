/VIDEO, VIZUALIZACE/ Úleva pro vozíčkáře, maminky s kočárky i cyklisty. Na zdejším nádraží dělníci i stroje intenzivně pracují na tom, aby i v Lovosicích konečně mohli lidé cestovat bezbariérově.

Stavba za 440 milionů korun nemá mít příliš velký dopad na cestující. Pracovat se totiž bude na jednom peronu po druhém a lidem pro přechod poslouží i nová provizorní lávka. Začnou ji využívat pravděpodobně s první etapou naplánovaných výluk jednotlivých nástupišť v závěru června.

Stavba, která začala už před několika měsíci, zahrnuje především úpravu ostrovních nástupišť na dnes standardní výšku 550 milimetrů nad temenem kolejnice. „Souvisí s tím i povrchy nástupišť, nové přístřešky, bezbariérové přístupy, informační a orientační systémy,“ dodává za investora Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy.

Pro vedení Lovosic je akce velmi důležitá a radní oceňují její přidanou hodnotu městu. Tou bude prodloužení stávajícího podchodu až do Máchovy ulice, východiska cesty do průmyslové zóny.

„Železniční koridor nám trochu rozděluje město na dvě části. Proto jsme rádi, že proběhne fyzické napojení podchodem na část v Novém Klapý,“ potvrzuje starosta Vojtěch Krejčí.

„Připravujeme také rekonstrukci výpravní budovy. Ta by mohla začít už příští rok.“ Správa železnic, twitter

Železničáři akci financují z fondu RRF, tedy evropského nástroje, který vznikl po covidové pandemii.

S tím souvisí i šibeniční termín do konce roku. Až bude hotovo, minulostí by měly být nejen scény, kdy maminky tahají ze schodů a do schodů kočárky a turisté kola. Ale i nebezpečné výjevy, kdy si někteří lidé zkracují cestu z jedné části města na druhou přebíháním kolejí.