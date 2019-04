Ústecký kraj - Přenocovat můžete také v chráněné krajinné oblasti, ale vuřty si v ní neopečete.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Kilián

Hurá do přírody! Současné teplé počasí láká k výletům a přespávání „pod širákem“. Česko je v tomto ohledu benevolentní. Vstup do lesa u nás nelze bezdůvodně zakázat, a to ani v případě toho soukromého. Což je rozdíl třeba proti USA, kde majitel může vstup nepovolaným osobám libovolně zakazovat. Lidé u nás to ale neberou jako jednoznačné plus.