Situace na hranicích se rozvolnila, do Německa můžete opět i veřejnou dopravou. V pondělí 15. června krajská dopravní společnost (DÚK) zahájila provoz některých přeshraničních linek, další vyjedou v sobotu.

Doprava Ústeckého kraje. Ilustrační foto | Foto: Krajský úřad Ústeckého kraje

Celkem má DÚK čtyři takové vlakové a pět autobusových linek. Její autobusy spojují třeba Šluknovsko s Ebersbachem, Českou Kamenici se Schmilkou, Ústí nad Labem s Bahratalem nebo Litvínov s Olbernhau. Vlaky objednávanými u různých dopravců se můžete vydat například z Litoměřic do Drážďan, z Děčína do Bad Schandau nebo z Chomutova do Cranzahlu.