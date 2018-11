Přes čtyři tisíce kilogramů potravin věnovali lidé při dobročinné sbírce

Ostatní uklízeči a pomocníci uklízeč/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 14500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění koberců a sedaček vysavačem i tepovačem, vytírání PVC podlah a dlaždic ve všech prostorách DNS (kanceláře, oddělení, toalety, koupelny, veřejné prostory)., Vyžadujeme flexibilitu, nekonfliktnost, komunikativnost, čistotnost a trpělivost v kontaktu s uživateli DNS., Práce na ranní směny, výše mzdy dle odpracovaných let., Nutné mít očkování, nebo před nástupem absolvovat očkování na žloutenku typu B., Nabízíme:, Závodní stravování, týden dodatkové dovolené navíc, osobní ohodnocení po zkušební době v případě spokojenosti, systém odměn po zkušební době a další po 1 roce zaměstnání u organizace. , Způsob prvního kontaktu:, - telefonicky Po - Pá od 8.00.-14.00 hod., - e-mailem, - osobně po telefonické domluvě v místě výkonu práce.. Pracoviště: Centrum sociální pomoci litoměřice, příspěvková organizace - domov na svobodě čížkovice, Na Svobodě, č.p. 172, 411 12 Čížkovice. Informace: Jana Kuglerová, +420 778 407 037.

Pomocníci v kuchyni pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: příprava pokrmů, výroba salátů, knedlíků, fritování. Jídlo a nápoje zdarma. PP na rok. Dlouhý týden, pondělí 8 - 20, úterý 9 - 21, pátek 8 - 20, sobota 9 - 21, neděle 8 - 20. Krátký týden, středa 9 - 21, čtvrtek 8 - 20 hod. Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky, každou středu osobní jednání od 10.30 hod. do 14.00 hod. na uvedené adrese.. Pracoviště: Petr paveza, 411 31 Velemín. Informace: Blanka Pavezová, +420 736 670 484.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technický pracovník 28 000 Kč

Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech Operátoři řídícího střediska. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: hlavní pracovní náplní pro tuto pozici je řízení technologických linek pro výrobu cementu, slinku a odsiřovacích vápenců. V době odstávek výrobních zařízení je operátor řídícího střediska pověřován dalšími úkoly v souvislosti s údržbou zařízení. Jedná se o práci v nepřetržitém směnném provozu. , Předpoklady a požadavky:, Důraz klademe na osobnost uchazeče, který si váží příležitosti pracovat ve společnosti Lafarge Cement, a.s., má zájem se učit a rychle se adaptovat na vysoký pracovní výkon. , - ÚSO vzdělání s maturitou (chemické, strojní nebo stavební zaměření výhodou), - práce na PC - MS Office na dobré uživatelské úrovni , - znalost prostředí výrobního provozu výhodou, - praxe ve směnném provozu výhodou , - schopnost rychle se rozhodovat, odolnost vůči stresu , - osobnostní předpoklady pro práci v týmu, , Nabízíme:, - nástupní hrubou měsíční mzdu 28 000 Kč a měsíční prémie 10% z hrubé měsíční mzdy , - pracovní smlouvu nejprve na dobu určitou v trvání jednoho roku, úspěšnému kandidátovi následně nabízíme pracovní smlouvu na dobu neurčitou spolu s navýšením mzdy dle úrovně zapracování až na 35 000 Kč hrubé měsíční mzdy a měsíční prémie 10% z hrubé měsíční mzdy, - systém zaměstnaneckých benefitů (příspěvek zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění ve výši 8% hrubé mzdy, pět týdnů dovolené, vlastní závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, vlastní zdravotní středisko s pracovnělékařskou službou a rehabilitační péčí, systém návratných bezúročných zápůjček, systém příspěvků na rekreaci, sport, zdravotní péči, ozdravný program apod.) , , Zaměstnanecké výhody: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v maximální možné výši, pět týdnů dovolené, vlastní závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, vlastní zdravotní středisko s pracovnělékařskou službou a rehabilitační péčí, systém návratných bezúročných zápůjček, systém příspěvků na rekreaci, sport, zdravotní péči, ozdravný program apod. , , Termín nástupu dohodou. , Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete e-mailem na adresu: , ivana.laskova@lafargeholcim.com, , Informace o Lafarge Cement, a.s. v ČR na: www.lafarge.cz, Informace o Skupině LafargeHolcim na: www.lafargeholcim.com. Pracoviště: Lafarge cement, a.s., 411 12 Čížkovice. Informace: Ivana Lásková, +420 416 577 477.