Aktuálně probíhající žně narušila kalamita hrabošů, kteří jsou schopní zdecimovat až 30 % úrody. Tito hlodavci přežívají především v místech, kde se neprovádí kultivace. Ať už se jedná o trvalé travní porosty či škarpy, odtud se šíří dále do pole.

Na pozvání předsedy Zemědělského družstva Klapý Otakara Šaška přijel i prezident agrární komory Jan Doležal, se kterým problém řeší. | Foto: Deník/Karel Pech

S tímto problémem se setkalo i Zemědělské družstvo Klapý, které po dlouhých letech letos znovu sklízí ječmen ozimý. K přemnožení populace hraboše polního přispělo několik posledních příznivých zim. Plošná likvidace není možná a na sypání otrávených granulí do aktivních nor není dostatek lidí. Existují i jiné způsoby, jako například podpora biodiverzity. To ale pomáhá v případě, že se jedná řádově o desítky hlodavců. V tomto měřítku ani dravci nejsou schopni hraboše fyzicky spořádat.