Lovosice – Problém s přemnoženými a nemocnými divokými kočkami na starém „teplickém" nádraží v Lovosicích zaměstnává od přelomu roku tamní radnici.

Azyl pro opuštěné kočky Lucky v Černivi, ilustrační foto. | Foto: Archivní foto: Deník/Karel Pech

Lovosičtí strážníci v lokalitě odchytili na tři desítky toulavých koček a následně je převezli do Azylu pro opuštěné kočky Lucky v Černivě. Namísto utracení se po léčbě a kastraci část z nich už vrátila zpátky na místo.



Odchyt v prosinci nařídil Odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice. Od přemnožených nemocných koček totiž hrozí nákaza například toxoplazmózou, ale i přenos dalších infekcí a parazitů.



„Jedním z důvodů byl špatný zdravotní stav několika jedinců, na který upozornili místní obyvatelé. Dalším důvodem byla potřeba zabránit nárůstu populace koček, a tedy provedení kastrace. Odchycené kočky se po kastraci vracejí zpět do lokality, kde byly odchycené, pokud tam mají vhodné podmínky a nenajde se nový majitel, který by se jich ujal. Nemohou se však dále množit a rodit další plachá koťata trpící často nemocemi a hladem," vysvětlila Ivana Kocánková z kanceláře lovosického starosty.



Odchyt je pro zvířata vždy stresujícím okamžikem, proběhl proto ve spolupráci s pracovníky Azylu pro opuštěné kočky.

„Jsem rád, že se odchyt a léčení koček povedlo ještě před třeskutými mrazy. Poděkování patří i místním, kteří se o toulavé kočky z vlastních pohnutek starali a při odchytu pomohli znalostí prostředí a chování zvířat," sdělil starosta města Milan Dian.



Útulek má stop stav

V současnosti už se sedm vykastrovaných koček, které jsou v dobrém zdravotním stavu, do lokality vrátilo. Koťata a mladé kočky by venku nemusely přežít zimu, zůstanou proto v azylu až do jara. Poté se na opuštěné „teplické" nádraží vrátí také.



„Dobrou zprávou je, že jedno kotě již našlo nový domov a nového majitele. Bohužel také došlo po odchytu k jednomu úhynu velmi nemocného kocoura. Jedenáct koček zatím zůstává v útulku a čeká na nové majitele," doplnila Ivana Kocánková s tím, že zájemci o nového mazlíčka mohou útulek v Černivě, který kvůli přeplněnosti už vyhlásil stop stav, kontaktovat prostřednictvím webu www.azyllucky.estranky.cz. Zařízení rovněž uvítá jakékoli příspěvky na krmení a veterinu.



Za odchyt, léčbu, kastraci a umístění koček v útulku město Lovosice zaplatí zhruba 30 tisíc korun.