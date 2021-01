Přes přejezd na hlavním železničním koridoru mezi Děčínem a Prahou, který protíná silnice třetí třídy vedoucí ze směru od Hrdel do Roudnice nad Labem, v té době naštěstí neprojížděla žádná vozidla.

Mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová informovala, že příčinou této mimořádné události bylo pochybení zaměstnance SŽ. „Dotyčný nezajistil bezpečnost drážní dopravy v rozsahu své odborné způsobilosti. K pochybení se doznal s časovým odstupem dvou měsíců, následně jsme postupovali v souladu se Zákoníkem práce a interními předpisy Správy železnic,“ sdělila Friebová.

Poté, co Litoměřický deník o události v listopadu informoval, reagovala na příspěvek řada lidí. Několik z nich se shodlo, že podobné problémy tam nejsou ojedinělé. „Dvakrát jsem viděl, že než jsem dojel k přejezdu se závorami nahoře, projížděl tam nákladní vlak. Pamatuji si to velmi dobře. Když jsem při vjíždění do Oleška viděl závory nahoře, tak jsem zrychlil, abych je stihl, než půjdou dolů, ale vlak projel se závorami nahoře. Docela jsem se lekl, když jsem si představil, že jedu o pár vteřin dříve,“ popsal například uživatel Zoran.

O svou zkušenost z přejezdu v Olešku se podělila i Libuše, která vylíčila, že závory jsou někdy spadlé i půl hodiny, ale vlak místem neprojede. Poté co se však zvednou, souprava najednou přejede.

Někteří řidiči také upozorňovali na skutečnost, že na přejezdu jsou špatné rozhledové podmínky. Pokud se na místě chtějí dostatečně rozhlédnout, musí si s vozem najet blíže ke kolejím.

Starosta Oleška Tomáš Novák uvedl, že nikdo z místních na podobné situace na obecním úřadě neupozornil. „Jezdím tam denně, ale spíše tam více stojím. Závory jsou spadlé často. Vzpomínám si ale, že k podobné situaci jako na podzim na přejezdu došlo už před několika lety,“ poznamenal starosta.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích si řidič před železničním přejezdem musí počínat zvlášť opatrně. Zejména se vždy přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.