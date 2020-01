Tříkrálová sbírka byla rekordní

Tříkrálová sbírka na Litoměřicku byla rekordní. Na rozdíl od předchozích let bylo koledování prodlouženo o celý týden. Tříkrálová sbírka začala už 1. ledna a skončila 14. ledna. Ještě před rozpečetěním všech kasiček byla sečtená částka o 394 745 korun vyšší než výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2018.

Sezona na lovosickém stadionu skončila

Havárie není žádná legrace a zřejmě je důsledkem souhry více faktorů. „Došlo s velkou pravděpodobností k prasknutí titanových desek výměníku a k následné kontaminaci solanky čpavkem,“ popsala mluvčí města Ivana Kocánkova s tím, že výparníky z roku 2003 jsou na pokraji životnosti. „Další neznámou, která komplikuje spuštění provozu, je stav ostatního zařízení, a to především kanálu vedoucího ze strojovny chlazení na ledovou plochu,“ dodala mluvčí.

Únor

Do Hamburku vyplul tanker

Unese náklad jako celá stovka kamionů. Dosahuje délky 110 metrů, výšky trupu 5,5 metru, šířky 13,5 metru, váží kolem 900 tun. Řeč je o jednom z největších chemických tankerů pro vnitrozemskou plavbu jaký postavila loděnice Barkmet ve Lhotce nad Labem na Lovosicku.

Březen

Na protest přetřeli uzávěr vrtu narůžovo

Uzávěr, který kryje geotermální vrt v Litoměřicích, změnil v březnu barvu. Růžová na nevelkém objektu v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů vypadala čerstvá. „Nikdy se tam nic nenaměřilo. Naše hnutí na protest přetřelo trubici na růžovo podobně, jako kdysi přemalovali ruský tank,“ uvedl muž, který zavolal do redakce Deníku.

Duben

Most ve Štětí se uzavřel

V osm hodin ráno v pondělí 1. dubna projel po štětském mostě poslední automobil. Začala rekonstrukce, která most na 15 měsíců nadobro uzavřela. Stavební práce začaly ihned po osmé hodině ranní, kdy se stavební stroje firmy Strabag zakously do betonového obložení mostu u štětského autobusového nádraží. Současně začalo frézování vozovky pravého jízdního pruhu. Očekávaný konec úplné uzavírky je 30. června 2020. Pro pěší a cyklisty slouží přívoz.

Archeologové dokončili výzkum na stavbě pily

Na stavbě pily ve Štětí odkryli archeologové pravěké sídliště. V oblasti Podřipska se jedná o ojedinělý nález. Předmětem výzkumu bylo pravěké sídliště z mladší doby bronzové, které náleželo lidu tzv. Lužické kultury, jehož stáří dosahuje minimálně 1200 let př. naším letopočtem.

Květen

Stovky lidí protestovaly proti prodeji litoměřické nemocnice

Stovky lidí se před nemocnicí sešly na manifestaci svolanou organizátory petice z řad personálu špitálu. Po projevech se lidé vydali průvodem na Mírové náměstí. Představitelé petičního výboru tu nepřítomným radním symbolicky předali archy, na kterých bylo podepsáno kolem 7 tisíc lidí. Zástupce Ústeckého kraje na akci znovu deklaroval připravenost hejtmanství převzít nemocnici v Litoměřicích pod křídla společnosti Krajská zdravotní. Organizátoři petice intenzivně pracovali na přípravě závazného místního referenda o otázce prodeje nemocnice.

Červen

Cvičili na exotickou nemoc

Ebola. Pět písmen, která vzbuzují hrůzu. Nakažlivou horečku si přinesl z exotické země dobrovolný hasič. Když po dovolené přišel za kolegy na hasičárnu, udělalo se mu špatně. Takto dramaticky začalo v Křešicích červnové námětové cvičení, které mělo prověřit připravenost všech složek integrovaného záchranného systému na situaci, že jeho příslušníci přijdou do kontaktu s člověkem infikovaným vysoce nakažlivou nemocí.

Železnici z Lovosic svitla nová naděje

Chybí vám ničím nerušené cesty vlakem po jednokolejce z Lovosic do Teplic? Možná se dočkáte. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje nízkonákladovou variantu opravy v místě šest let starého sesuvu v Českém středohoří. Kvůli němu musejí cestující přesedat na náhradní autobusovou dopravu.

Červenec

Račice obsadily mladé hvězdy z pětatřiceti evropských zemí

Po předloňském zlatém mistrovství světa v rychlostní kanoistice, kdy před narvanými tribunami Labe Arény slavili olympijští medailisté Roman Dostál a Martin Fuksa, hostil umělý kanál v Račicích Mistrovství Evropy juniorů. Ve čtyřech závodních dnech se představilo 698 závodníků z 35 evropských zemí. Česko reprezentovalo 34 sportovců.

Kůrovec napadá lesy

Rzivá barva s akcentem do červena. Tak poznáte koruny smrků oslabených vytrvalým suchem i ze silnice. Pravděpodobně je už napadl kůrovec. Malý okřídlený brouk se šíří vyprahlou zemí. Také v Českém středohoří má žně, stromy tu po jeho napadení houfně odumírají a čeká je těžba.

Srpen

Pluli z Terezína do Pirny

Terezínské slavnosti lákaly na spuštění repliky historického říčního člunu, který stavěla parta nadšenců bezmála rok. Nový říční člun, metrů dlouhý a přes dva metry široký, si odbyl svou premiéru na Pirátských válkách. To nejzajímavější ale čekalo stavitele až po akci. S posádkou osmi mužů vyrazili na týdenní plavbu po stopách dávných kupců po proudu Labe až do Pirny.

V areálu Lovochemie hořela skladovací hala

Ve čtvrtek 29. srpna v podvečer zachvátil požár jednu ze skladovacích hal nedaleko kotelny v areálu lovosické chemičky. V hale o rozměrech 10 x 15 metrů patřící společnosti Glanzstoff Bohemia, která se zabývá výrobou viskózových vláken, začaly hořet cívky s polyamidovým vláknem, polyester, aramid a obalový materiál.

Září

Videomapping ukázal minulost Litoměřic

Osm století, osm příběhů. Požáry, mor, války i záplavy. Ale i příjemnější kapitoly z kroniky města připomněla oslňující audiovizuální show. Videomapping promítaný na budovu radnice a České spořitelny vrátil plné Mírové náměstí v Litoměřicích v sobotu 14. září večer o 800 let zpátky a nastolil i otázku, jaké bude nakousnuté 21. století. Příběhem města, které slavilo významné výročí od svého vzniku, provedl Přemysl Otakar I.

Stavba bez razítka přinesla smrt

Šikana roudnických úředníků. Ta stojí podle prodejce aut Miloslava Šáry za tím, že nedostal rozhodující povolení k dlouho připravované stavbě rekreačního objektu v ochranném pásmu přírodního parku Dolní Poohří. Se stavbou by přitom neměli problém budynští zastupitelé, změnu územního plánu ale nakonec zarazilo ministerstvo pro místní rozvoj. Na problematickou stavbu, která se rozjela bez razítka, upozornila jako první MF Dnes. V září se na ní těžce zranil dělník a na následky zemřel.

Říjen

Lupič přepadl benzínku u Siřejovic

Pumpu na dálnici u Siřejovic přepadl kolem třetí hodiny ranní neznámý lupič. Mělo se jednat o jednoho muže s blíže nespecifikovanou zbraní. Událost se naštěstí obešla bez zranění. O dojmy z dění na pumpě se krátce po přepadení na Facebooku dálnice D8 podělil řidič Daniel Neviďanský. „Já jsem tam zastavil dvě minuty poté, co se to stalo. Šel sem koupit cíga a pumpařky tam brečely a nechtěly otevřít dveře,“ uvedl uživatel sociální sítě.

Rybáři vylovili Machčák

Rybník vydal amury, štiky i kapry. Tedy typickou osádku takzvaného Machčáku v Třebušíně. Rybáři z litoměřické organizace se v rybníku pod Kalichem činili v sobotu 12. října, jejich výlovky zamířily do Labe. Brousit zuby si tak na ně můžou ti, kdo se rybaření věnují rekreačně.

Listopad

Referendum o nemocnici klaplo, přišla polovina voličů

Referendum o litoměřické nemocnici je platné. Hlasovat přišlo 52,31 procent oprávněných voličů. Litoměřice se tak staly prvním městem v České republice, kde bylo referendum úspěšné, i když se nekonalo v souběhu s jinými volbami. Po sečtení hlasů o tom v pátek 8. listopadu po 22. hodině informovala mluvčí města Eva Břeňová. „Celkem 95,87 procenta obyvatel města odpovědělo ANO na otázku, zda-li chtějí, aby orgány města bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce,“ uvedla mluvčí.

Letadlo spadlo do Labe, pilot zemřel

Poblíž Křešic na Litoměřicku se v sobotu 16. listopadu po poledni zřítilo do řeky Labe malé letadlo. Podle svědků události před pádem zavadilo o elektrické vedení, pilot středního věku havárii nepřežil. Po vraku letadla pátrali hasiči a policisté na člunech, do akce se zapojili také potápěči a policejní vrtulník. Letadlo leželo na dně Labe s mrtvým pilotem v hloubce asi čtyř metrů.

Prosinec

Nemocnici v Roudnici převzala Penta

Podepsáno. Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem se ujme společnost Penta Hospitals CZ. Smlouvu o převzetí nemocnice podepsala s jejím majitelem Jakubem Zavoralem. Informovala o tom mluvčí Penta Hospitals Lenka Nová.

Česko zpívalo koledy s Deníkem

Podeváté se v prosinci na českých návsích, náměstích a dalších místech sešly desetitisíce lidí, aby si společně užily předvánoční čas díky jedinečné akci Česko zpívá koledy. Z nápadu, který se zrodil v západních Čechách, se stala díky Deníku oblíbená každoroční tradice.