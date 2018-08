Předvolební téma? Nemocnice

Litoměřicko - Kandidátů do senátních voleb za litoměřický obvod je devět. Skoro všem na srdci leží místní zdravotní péče.

Hlavní téma kampaně? Budoucnost nemocnic v Litoměřicích a Roudnici. Aspoň podle dosavadních slov devíti adeptů na senátora za litoměřický volební obvod. Jedni varují před přechodem zdravotní péče do soukromých rukou, druzí před tím, aby se ze složitého tématu dělalo politikum.

Nejvíc rozruchu vzbudila kandidatura nepravomocně odsouzeného exhejtmana Davida Ratha za Českou suverenitu. Jeho slova byla zatím nejostřejší. „Je tu potichu připravována privatizace nemocnice zdejším panem starostou a zdejší ódéeskou,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci před litoměřickou vazební věznicí, kde strávil 18 měsíců.

„To, že ve spojení s nemocnicí užívá slovo privatizace, je naprosto zcestné,“ reagoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který je kandidátem na senátora za ODS a záměr propachtování špitálu dlouhodobě podporuje. Podle něj Rath nemá se zdejším regionem čestné úmysly.

Že se Rath pouze snaží získat imunitu, zní i z SPD. I ta se do záměru propachtovat nemocnici opřela. Má ale vlastního kandidáta, podnikatele ve stavebnictví z Litoměřic Františka Novotného. „Před desítkami let jsem si přivydělával na stavbě nemocnice. Považuju ji s nadsázkou za moje děťátko. Měla by zůstat městu, nebo spadat pod Krajskou zdravotní,“ prohlásil Novotný.

To, že zdravotní péče bude ústředním tématem volební kampaně do Senátu, si myslí i exposlanec Josef Šenfeld, který do něj kandiduje za KSČM. „Také jsem velmi kritický k zamýšleným majetkovým a provozním změnám,“ uvedl.

Starostu zatahování špitálu do předvolebního boje mrzí. „Toto zařízení si zaslouží odborné, nikoliv politické řešení,“ řekl Chlupáč.

Rathova kandidatura budí emoce i u dalších kandidátů. „Ten člověk permanentně lže soudu, médiím i veřejnosti,“ upozornil podnikatel Libor Uhlík, který kandiduje za hnutí Senátor 21.

I další dva kandidáti jsou lékaři. Gastroenterolog Ondřej Štěrba chce do Senátu za ANO, dětský kardiolog Miroslav Jiránek za PRO Sport a zdraví. Bývalý dlouholetý ředitel litoměřické nemocnice je nyní členem její dozorčí rady. Téma nemocnice nechce v kampani zneužít, názor však má. „Myslím si, že je v dobré finanční kondici. Pokud nepřijde velmi výhodná nabídka, nemá cenu propachtování uspěchat.“

Roudnická nemocnice, která je kvůli soudnímu sporu spolumajitelů pod nucenou správou, zase leží na srdci 40letému Janu Vondroušovi z Bohušovic. Kandiduje za nové politické hnutí NE-VOLIM.CZ. Vzniklo z lůna petiční akce na záchranu trati Lovosice Teplice. „Díky tomu jsme začali víc pronikat i do jiných problémů, které v současné společnosti jsou,“ popsal. Včetně snahy o zachování malých nemocnic.

Snad jediný, kdo se o místní nemocnice neotřel, je jediný nezávislý kandidát, exministr školství Josef Dobeš. V litoměřickém kněžském semináři studoval bohoslovectví. Léto tráví kontaktní kampaní v obcích obvodu postavené na rozdávání merun. „Posledních pět let zakládám a vedu fotbalové akademie,“ vysvětlil. Míče bude dětem rozdávat v neděli 12. srpna od 11 hodin před kostelem sv. Matouše v Křešicích.