Naděžda PilnajováZdroj: archiv osobnostiNaděžda Pilnajová

důchodkyně, Litoměřice

Důležitým v tématem v našem městě je čistota. Uvítala bych více odpadkových košů, například v parcích. Líbil se mi nápad, že by u laviček byly koše na nedopalky. Jelikož se o Litoměřicích mluví jako o zahradě Čech, mělo by být ve městě více vysázených květin. Dalším tématem je nedostatek parkovacích míst ve městě. To vše by měli vzít voliči v potaz při rozhodování, koho zvolí.