„V neděli nebyl zájem takový, protože se nekonají vánoční trhy, dnes už je to lepší,“ poznamenal prodejce Miroslav Patočka s tím, že kromě tradičního kapra nabízejí také amury a pstruhy. Na objednání pak sumce a štiky. Ceny jsou podobné jako v minulém roce. Za kilogram kapra zaplatí na Mírovém náměstí zákazníci 69 korun, za kilo amura 103 korun. „Prodávat budeme ve středu 23. Prosince dopoledne,“ doplnil Patočka.

Kapry a amury nabízejí také rybáři z litoměřické organizace Českého rybářského svazu. Prodej probíhá v rybářském domě ve Velké Mlýnské od 20. do 23. prosince, vždy od 8 do 17 hodin. Kapra tam lze pořídit od 88 do 92 korun za kilo, amura pak za 92 korun.

Organizace Compassion in World Farming vyzvala letos v předvánoční kampani, aby si lidé nekupovali živé kapry domů. „Živý kapr, koupený u stánku či v obchodě, zažívá zbytečně stres při přenosu bez vody i při přechovávání doma ve vaně. Případné vypuštění do řeky či rybníka kapr většinou nepřežije," upozornila organizace.