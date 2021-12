V nejmladší kategorii do osmi let získala první místo Štěpánka Soubustová, z již zmíněného cyklistického klubu. V kategorii 9-11 let byl na 1. místě Matěj Pavka z Krupky. Druhé místo obsadil domácí Honzík Ponocný a třetí příčka patří Péťovi Soubustovi juniorovi. V kategorii 12-14 let zvítězil Viktor Vilk z Ústeckého centra cyklistiky, v kategorii 15-29 let první příčku obsadil Jakub Špaček, v kategorii 30-39 let patřilo 1. místo Karlu Sedláčkovi z Ústí nad Labem. Další domácí, který vybojoval zlatou příčku, byl samotný organizátor Petr Soubusta, a to v kategorii 40-49 let. Nejstarším účastníkem byl Petr Charouzek, který se také postavil na nejvyšší příčku.

"Celá akce se velice podařila. Všichni vítězové obdrželi hodnotné ceny v podobě bedýnky jablek, moštů a samozřejmě medailí. Velké poděkování patří městu Litoměřice, které nás podpořilo částkou 10 000 korun. Také děkujeme všem, kteří pomohli s organizací celého závodu a Evě Jandové za vánoční výzdobu. Těšíme se opět na viděnou při dalších závodech," uvedla spolupořadatelka Maruška Soubustová.