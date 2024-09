Varování Českého hydrometeorologického ústavu platí od čtvrtka 12. září do neděle. Zejména ve východní části republiky počítá s extrémním stupněm nebezpečí, a to nejen kvůli vydatnému dešti, ale také hrozbě povodní.

Výstraha pro Litoměřicko upozorňuje na vysokou pravděpodobnost dosažení druhého stupně povodňové aktivity, a to od pátečních 15 hodin do odvolání. „Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny,“ informují meteorologové s tím, že může také docházet k vyvracení stromů z podmáčené půdy, zaplavení komunikací a dalších prostor. „Vyvarujte se koupání, plavání, jízdy lodí a podobně v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupujte a nevjíždějte do proudící vody a zatopených míst,“ dodávají.

Před samotným deštěm je prozatím výstraha pro Litoměřicko neurčitá, pouze předběžná. Od pátečních 18 do nedělních 12 hodin se však v regionu očekává také silný až velmi silný vítr s nárazy 55 až 90 kilometrů v hodině.

V modelu ČHMÚ, aktuálním ve středu 11. září v poledne, je vidět očekávané zvýšení průtoku i hladiny Labe v krajském městě. To se nepochybně projeví také na Litoměřicku.

Zatímco ještě o víkendu se hladina pohybovala pod hranicí vyhlášení sucha, určené na 131 centimetrech, od čtvrtečního poledne má výrazně stoupat. Předpověď počítá s tím, že v sobotu ráno může být na dvojnásobku. První stupeň povodňové aktivity se na Labi v Ústí vyhlašuje při překročení výšky hladiny 450 centimetrů.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Modelová předpověď výšky hladiny Labe v Ústí nad Labem.

Dramaticky má stoupat také průtok. Z nedělních 91 metrů krychlových za sekundu a středečních zhruba 130 má v noci na sobotu 14. září narůst na více než 304 metrů krychlových za sekundu.

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Modelová předpověď průtoku v Labi v Ústí nad Labem.