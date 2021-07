Žákyně, která šestým rokem studuje hru na příčnou flétnu u učitelky Ivany Krmíčkové, byla totiž jednou z osmi flétnistek, které byly do akademie vybrány a mohly se tak představit na Salónu ZUŠ v rámci pražského festivalu.

„Monika uspěla na základě zaslané nahrávky a motivačního dopisu a díky tomu se mohla setkávat s mentorem, profesorem Janem Ostrým a cvičit sólové skladby i společné hraní v kvartetu. První společné setkání v Kroměříži proběhlo již loni v srpnu. V průběhu tohoto školního roku to dále byly čtyři individuální hodiny a pak i dvě společné zkoušky s vybranými dívkami. A účast na Pražském jaru? To byla opravdu ‚třešnička na dortu‘,“ říká paní učitelka Krmíčková, od níž vzešel podnět k účasti v akademii. Dodává, že Monika je nadšená a úžasně pracovitá žákyně.

„S nahrávkou za doprovodu klavíru mi pomáhali učitelé Jan Neužil a Marie Landová. Hrála jsem Sonátu G dur G. F. Händela i popovou skladbu Fly me to the moon,“ upřesňuje Monika, pro kterou pak bylo neocenitelnou zkušeností zahrát si s ostatními v kvartetu s profesorem Ostrým v Praze v kostele sv. Šimona a Judy. Moniku teď čeká ještě sólové vystoupení 2. října na ZUŠ Open v Litni v rámci Multižánrového hudebního festivalu Jarmily Novotné.

Poslání, které si akademie MenART dala do vínku – totiž podpořit také studenty, kteří uvažují o případném dalším hudebním studiu, se u Moniky může naplnit. Talentovaná flétnistka chce po ukončení základní školy studovat hudební konzervatoř.

Pro litoměřickou ZUŠ je pak velmi potěšující zprávou, že po Monice dostali v MenARTu pro příští školní rok šanci další tři žáci této umělecké školy – mladé klavíristky Tereza Neužilová a Magdalena Pallasová ze třídy učitelky Alexandry Pallasové a Petra Vališová z literárně dramatického oboru učitele Pavla Vágaie.

Miroslav Zimmer