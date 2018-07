Prázdninová Kalich aréna je plná ledu a dětí s hokejkami

Výroba - Výroba Montážní dělník 18 000 Kč

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení montážní dělník slaboproudých, silnoproudých instalací. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: T-Technology s.r.o., Třebízského 251, Roudnice nad Labem, Hledáme šikovné montážní techniky do našeho týmu., Možná jste to právě vy!, , CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?, Montážní technik dělá v rámci pracovní skupiny montáže kabelových rozvodů v instalačních lištách na povrch, montáže kabelových rozvodů do kovových žlabů a roštů, montáže kabelových rozvodů do drážek pod omítku, ukončení kabelových tras, zapojování komponentů systémů a s tím související činnosti. Kvalita jeho práce je vždy na nejvyšší úrovni - vše lícuje, nic není křivě, kabely jsou svázané apod., , JAKÉ JSOU NAŠE POŽADAVKY?, o Manuální zručnost,, o Slušné vystupování a schopnost domluvit se se zákazníkem,, o Výpis z rejstříku trestů, o Schopnost řešit nenadálé technické problémy. Občas věci prostě nejdou podle plánu., , Práce je vhodná rovněž pro studenty SŠ, VOŠ v oboru elektro., , CO VÁM NABÍZÍME?, o Technicky zajímavou práci v různorodých, zajímavých prostředích,, o Práci ve zkušeném týmu s moderním vybavením,, o Motivující platové ohodnocení,, o Zaškolení., , Více o nás a naší činnosti naleznete na www.ttechnology.cz., Zájemci nás mohou kontaktovat na emailové adrese: jiri.dousa@ttechnology.cz, nebo na telefonním čísle: 416 857 811 - kontaktní osoba: Mgr. Jiří Douša, MBA.. Pracoviště: T-technology s.r.o, Třebízského, č.p. 251, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Jiří, Mgr. Douša, +420 416 857 811.