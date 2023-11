Několik dní střídavé uzavírání tubusů tunelů u Prackovic a Radejčína, při zahájení a ukončení prací v noci na dvacet minut dokonce úplná uzavírka. Taková omezení čekají na řidiče na dálnici D8 v příštích dnech.

Tunely na dálnici D8 u Prackovic. | Foto: Deník / Pech Karel

K částečným uzavírkám na dálnici D8 dojde kvůli pravidelné údržbě tunelů u Prackovic a Radejčína. „Od pondělí 6. listopadu od 0.20 hodin do úterý 7. listopadu do 24 hodin budou uzavřeny pravé tubusy obou tunelů. Od středy 8. listopadu od 0.20 hodin do čtvrtka 9. listopadu do 23.40 hodin budou uzavřeny levé tubusy obou tunelů," informovala policejní mluvčí Pavla Mašínová.

Dojde ale také ke krátkým úplným uzavírkám. A to kvůli přípravě a následnému odstranění dopravního značení a úprav. V pondělí 6. listopadu to bylo od půlnoci do 0.20 hodin. Ve středu 8. listopadu bude úplná uzavírka na dálnici D8 od půlnoci do 0.20 hodin. A pak také ve čtvrtek 9. listopadu v časovém rozmezí od 18 do 24 hodin, ale pouze jednou a maximálně na 20 minut.

Mohlo by vás zajímat: Navrhl novou čtvrť pod Bílými stráněmi. Také podle starých Pokratic a Zubrnic

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín