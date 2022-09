Na problematické místo upozornil na svém facebookovém profilu rodák z Prackovic Zděnek F. Osobně má k obci hluboký vztah, neboť v ní 35 let bydlel. „V minulosti i na tomto místě řádili prackovičtí kluci celé léto, měli zde prkno na skákání do vody, obvykle zde bylo velmi živo. Dnes už to klukům nepatří,“ posteskl si. Přesto se stále do místa svého narození každoročně vrací.

Přístup k vodě na obecních pozemcích by měl být stále bezproblémový, jenže zde jde o soukromý pozemek. „Nekompromisně odmítáme jakékoliv uzavírání přístupu do společných prostor u Labe a nemáme zájem na odkupu pozemků na břehu řeky Labe soukromými osobami a blokování přístupu k Labi,“ komentovala situaci starostka obce Andrea Svobodová Křešová. Katastrální mapy ukazují, že břeh Labe u Prackovic je rozparcelován do úzkých pásů mající různé majitele. Lokalita, na kterou byl Deník upozorněn, má jako vlastníka uvedenou Římskokatolickou farnost Lovosice.

Ta se ale od umístění zákazu důrazně distancuje. „Opravdu v Prackovicích nějaké pozemky máme a pronajímáme,“ poznamenal farář lovosické farnosti Ladislav Nádvorník. „Rozhodně jsme na ten pozemek žádné závory ani zákazy neinstalovali. Pozemek je na pět let pronajatý fyzické osobě pro dočasné parkování osobního automobilu a výkon rybářského práva,“ doplnil další informace statutární zástupce farnosti Józef Szeliga. „Pokud si tam nájemce umístil nějaké zákazy, tak nás tom neinformoval," dodal.

Umístění zákazu vjezdu je v kompetenci krajských, městských a obecních úřadů. „My jsme v dané lokalitě u Labe rozhodně žádný zákaz vjezdu nepovolovali,“ reagovala na dotaz Deníku starostka Svobodová Křešová. Jak na problematiku nahlížejí odborníci? „Největší volnost (v umísťování značek) mají pochopitelně ti, kteří mají veřejností nevyužívanou pozemní komunikaci na svém soukromém pozemku, pak se fantazii a iniciativě meze nekladou,“ uvádí server dopravniznaceni.com.

Voda zůstane přístupná

Česká republika patří k extrémně průchodným zemím. Jak vědí zejména vodáci, výstup na břeh je povolen na většině míst s výjimkou zastavěných území a oplocených pozemků, což břeh v Prackovicích není. Katastr nemovitostí označuje církevní parcelu v Prackovicích jako „ostatní plochu“ bez specifického způsobu využití. Takzvaný vodní zákon uvádí, že vlastník pozemku sousedící s korytem vodního toku musí „strpět po nich průchod osob podél vodních toků“. Výjimky existují, ale podléhají schválení vodoprávního úřadu po projednání s příslušným správcem vodního toku. „V uvedené věci nás nikdo nekontaktoval,“ potvrdila tisková mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Ovšem závora a zákaz vjezdu naznačují, že průchod přes pozemek není vítán.

Lidé současné "utahování šroubů" kritizují. „Vzpomínám na dobu, kdy byly břehy veřejně přístupné a část přístupů k vodě dokonce dlážděná. Teď tu narážím jen na závory a zákazy. A to byly v minulosti Prackovice turistickou hvězdou,“ povzdechl si Zděnek F.