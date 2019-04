Ústecký kraj – Od podzimních komunálních voleb uplynulo více než půl roku. Pro politiky z regionu, kterým ještě není 30 let, se jedná většinou o politickou premiéru. Vstupu do politiky nelitují a i přes svůj mladý věk dokážou prosazovat své cíle. Nadšení jim nejčastěji kazí složitá byrokracie.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Martinková

David Šmíd z Kadaně se stal zastupitelem ve 23 letech, o chod města se ale zajímal už na střední škole. Byl to právě on, kdo navrhl současnou podobu Studentského náměstí. Vstup do politiky viděl jako pokračování své práce pro rodné město. „Chtěl jsem pokračovat v dobrých rozhodnutích a učit se od zkušenějších, což se daří,“ hodnotí předchozí půlrok David Šmíd. I za krátkou dobu už si může připsat několik úspěchů. „V uplynulých týdnech jsem řešil nízkorozpočtové hlasovací zařízení pro zasedání zastupitelstva. Myslím, že se nám povedlo uvést do provozu funkční systém, který nezatěžuje rozpočet,“ těší Šmída. Na politickém životě ho zatím nejvíce nemile překvapily některé kroky opozice.