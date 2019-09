Práce na silnici ze Štětí do Hoštky finišují. Semafory zmizí v říjnu

Podle zástupců firmy Metrostav by do konce září mělo dojít k položení asfaltového povrchu v rekonstruovaném úseku komunikace II/261 vedoucí ze Štětí do Hoštky. Komunikace by tak měla být na začátku října obousměrně průjezdná, tedy bez kyvadlového provozu řízeného semafory.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Antonín Hříbal

(ph)

