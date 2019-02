Litoměřice - Litoměřice zaznamenaly v uplynulém měsíci zvýšený výskyt žloutenky typu A, nemoci špinavých rukou. „Konkrétně se jedná o počet 21 nakažených,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renáta Jurková.

VAKCÍNA. Proti žloutence se můžete na hygieně očkovat. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

ŽLOUTENKA TYPU A

Doporučujeme proto veřejnosti, aby dbala na důsledné dodržování osobní hygieny, která je účinným preventivním opatřením. „Žloutenka typu A se přenáší nejčastěji znečištěnýma rukama, přes kontaminované potraviny nebo vodu. Preventivní opatření zahrnuje především zvyšování hygienických zásad, důsledné mytí rukou, doporučuje se také očkování,“ potvrdila za protiepidemický odbor Litoměřice Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Ladislava Matějíčková.

Projevy nemoci

Onemocnění žloutenkou se v první fázi projevuje chřipkovými příznaky jako je teplota, nevolnost, bolest hlavy a břicha, celková slabost. Mohou se vyskytnout kloubní, kožní a nervové projevy. V další fázi nemoci dojde ke zhoršení potíží, kdy má pacient tmavou moč a světlou stolici a někdy svědění kůže. Příznaky v některých případech nemusí být přítomny a nemocného přivádí k lékaři až žluté zbarvení kůže a bělma oka.

V případě podezření

„Nepanikařit, to je nejdůležitější zásada. Pokud by kdokoliv zaznamenal tmavou moč nebo světlou stolici, potom by měl v každém případě navštívit svého ošetřujícího lékaře, který provede další nezbytná vyšetření,“ doporučila Ladislava Matějíčková.