Pozor na požáry. Kvůli suchu hrozí na severozápadě Čech a jihu Moravy

Severní Čechy - Na severozápadě Čech a jihu Moravy platí kvůli suchu nebezpečí požárů a následných škod. Jde o Ústecký kraj, Českolipsko a čtyři okresy Jihomoravského kraje.

Nižší riziko požárů ale existuje i v ostatních regionech republiky. Lidé by proto neměli například pálit spadané listí. Výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platná je do odvolání.

Ve střední Evropě se dlouhodobě udržuje suché počasí s nedostatkem srážek. V České republice se podle úterních informací vědeckého týmu Intersucho sucho rozšiřuje a je na 71,1 procenta území republiky. Z toho na 30 procentech je sucho výrazné. Před týdnem bylo sucho na 55 procentech území, z toho na 12 procentech šlo o výjimečné sucho.

V oblastech, kde hrozí požáry, by lidé neměli vypalovat trávu či pálit spadané listí. V přírodě by neměli rozdělávat oheň v ohništích, neměli by ani kouřit či používat přenosné vařiče. Zároveň by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které reagují na sucho a nebezpečí vzniku požárů.

Požáry připravily o život 12 lidí

Kvůli suchu platila výstraha před požáry i o prázdninách, kdy zároveň panovalo vedro. Řada radnic vydala zákazy rozdělávání ohňů, které pak postupem času rušila. I tak měli hasiči o prázdninách nejvyšší počet zásahů od roku 2015. Proti jiným rokům letos přibylo právě zejména požárů v přírodě.

Požárů bylo letos téměř o 2500 více než loni a zemřelo při nich 12 lidí. Z 27.648 prázdninových výjezdů připadlo 5562 na požáry. Kvůli suchu museli hasiči někdy dopravovat vodu ze vzdálenějších míst, obtížná byla například likvidace lesních požárů. Často pomáhaly vrtulníky.

Sucho se podepsalo také na úrodě, propad se letos očekává u obilí, brambor či máku. Podle mluvčího Agrární komory ČR Jiřího Felčárka sucho letos způsobilo škody až za 12 miliard korun.