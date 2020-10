Starší žena přišla o všechny úspory v závratné hodnotě 200 tisíc kvůli své důvěřivosti. To je ve stručnosti jeden z mnoha smutných příběhů, se kterými se setkávají policisté v regionu.

Jednu z nejčastějších podvodných praktik popsala krajská policejní mluvčí Alena Bartošová: „Neznámý pachatel se lstí dostane do bytu seniora a pod smyšlenou záminkou zjistí, kde má peníze. Pachateli poté stačí chvilka seniorovy nepozornosti, a úspory odcizí,“ vylíčila Bartošová s tím, že podvodníci mnohdy zneužívají také zhoršené pohyblivosti starších lidí.

Policisté se ale setkávají i s případy, kdy pachatelé kontaktují seniora telefonicky, vylákají z něj osobní údaje, a ty pak zneužijí.

Co policie radí seniorům:

Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nepouštějte do bytu.

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.

Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výhodných koupí nebo zhodnocení peněz odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte. Přeplatky za služby nepředávají zaměstnanci společností.

Nepůjčujte cizím osobám peníze, přestože tvrdí, že je vrátí.

Snažte se s cizí osobou nezůstat o samotě (například zazvoňte na souseda).

Neumožněte cizímu člověku, aby si prohlédl prostor bytu, a zdržte se jednání, které by mohlo ukázat, kde jsou uloženy peníze.

Telefonicky nesdělujte žádné osobní údaje, a to ani o rodinných příslušnících.

Volá-li příbuzný s žádostí o peníze, zpětným telefonátem si ověřte, že se jedná o skutečného příbuzného.

V případě spáchání trestného činu ihned kontaktujte policisty.

Po pachatelích neuklízejte, například po nich nemyjte nádobí.

Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.

Důležitá telefonní čísla (na policii, lékaře, hasiče) mějte blízko telefonu.