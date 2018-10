Pozor na podvodné seznamky! Milá slova a sliby se jen snaží vylákat víc peněz

Litoměřicko - Senioři se seznamovali na internetu, podvodníci z nich chtěli vylákat velké částky.

„Jsem přibližně půl roku rozvedený.“ Tak začíná dopis Emericha Warneke adresovaný redakci Deníku. Senior z Lovosic v něm popisuje, jak od rozvodu začala v jeho e-mailové schránce přistávat spousta nevyžádané pošty s upoutávkami na seznamky. Od různých českých sex-seznamek přes evropské až po latinskoamerické.

Pak ale přišel e-mail ve francouzštině, v němž se panu Warneke představila 27letá ruská lékařka se zájmem o vážný vztah. „Asi by skončil jako všechny předešlé e-maily, ale zaujala mě jedna věta: Pokud máš zájem, pošlu ti fotografii, ale nepočítej s tím, že erotickou, to bychom plýtvali tvým i mým časem. To rozhodlo,“ popsal Lovosičan, který údajné lékařce odepsal.

Námluvy trvaly dva měsíce. Pak dotyčná napsala, že by do ČR přijela, ale nemá dost na pas, vízum a letenku. Chtěla 370 eur. Lovosičan ale zjistil, že skutečné náklady se pohybují řádově níž. Chtěl se s ženou spojit přes Skype. Ona na to, že má starý počítač. Chtěl vidět smlouvu s agenturou, která jí měla pomoct s odcestováním do ČR. Přišlo nepovedené falzum a od té doby si pan Warneke s údajnou lékařkou psát přestal.

„Známý mi pak řekl, že měl stejnou zkušenost. A má spoustu kamarádů, kteří jsou na tom úplně stejně,“ potvrdil Lovosičan s tím, že má-li někdo obdobný problém, rád pomůže, kontakt na něj má redakce Deníku k dispozici. „Rád bych svou zkušeností varoval všechny spoluobčany,“ dodal Warneke.

Falzum smlouvy, kterým se zaštítila údajná lékařka z Ruska. Foto: Emerich Warneke

Podobný průběh měl případ, kterým se už zabývá litoměřická policie. „Osoba vystupující jako lékař z ciziny se seznámila prostřednictvím sociálních sítí se starší ženou z Litoměřicka,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Kofrová. Tvrdil, že prý má v ČR předky a chce se sem vrátit. Napsal jí, že ji má rád a chtěl by se s ní oženit. Přijel by, ale prý potřebuje na cestu přes sto tisíc korun.

Důvěřivá žena si kvůli němu dokonce půjčila v bance. Poté jí přišel e-mail s certifikátem a termínem, kdy muž přiletí, ale měla mu ještě zaplatit připojištění skoro za sto tisíc. Naštěstí mu již nedůvěřovala a věc oznámila policii.

Podle jejího závěru jednala neznámá osoba s úmyslem získat finanční prostředky pro svoji potřebu pod falešnou identitou a s nepravdivou legendou. Vyšetřovatelé totiž zjistili, že se stejnou fotografií je na sociálních sítích nejméně dvanáct skoro stejných profilů. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ informovala Kofrová.

Podobnou trestnou činnost páchají na celém světě dobře organizované skupiny cizinců. Peníze od důvěřivců zpravidla putují na Střední východ či do jižních zemí a z účelově založených kont jsou přeposílány do bank třetího světa, kde už je nelze dohledat. „Vyšetřování zpravidla naráží na absenci mezinárodních smluv o policejní spolupráci, případně nedohledatelnost místa a toku peněz,“ dodala mluvčí.