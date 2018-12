Vrbice - Nákaza tularemií je přenosná i na člověka, může skončit smrtí.

Pokud vám někdo nabídne ještě nezpracovaného zajíce regionálního původu, zbystřete. Mohl by být totiž nakažený nebezpečnou nemocí, která se může přenést na člověka. V extrémním případě je i smrtelná.

Tularemii zajíců odhalila kontrola u pošlého zajíce z Vrbice u Roudnice nad Labem. Nemusel to být jediný nakažený kus. Státní veterinární správa (SVS) proto vydala mimořádné opatření k tlumení a prevenci nemoci s platností až do března 2019. Ohnisko nákazy vyčlenila v honitbě mysliveckého spolku Sovice ve Vrbici. Ochranné pásmo zahrnuje katastr Vrutice i Svářenic v honitbě spolku Vrutická Blata.

To, jak se na nákazu přišlo, Deníku poodhalili místní myslivci. SVS dává nálezné za uhynulé zajíce, které lovci správě předají na monitoring chorob. Jeden z nich takového odevzdal a SVS u něj tularemii našla. „Nákaza byla sérologicky potvrzena v laboratořích pražského Státního veterinárního ústavu,“ uvedl ředitel krajské veterinární správy Petr Pilous.

U Roudnice se tularemie zajíců dříve vyskytla, ale je to už 15 nebo i 20 let. Podle hospodáře spolku Sovice Zdeňka Štorka mladšího zákaz jejich lovu místním myslivců příliš nevadí. Zajíci se totiž v honitbě skoro neloví, ostatně není jich tam mnoho. Právě kvůli tomu je ale nemocí znepokojen, přál by si totiž v revíru zajíců víc. „Někteří uhynou i kvůli škodné nebo na silnici,“ řekl hospodář. Další skončí pod koly těžké zemědělské techniky na polích.

Zajíce příliš nevyhledávali ani v sousední honitbě Vrutická Blata, kterou SVS zahrnula do ochranného pásma. „Lovili jsme pár kusů jako zpestření do tomboly na mysliveckém plese ve Vrutici,“ podotkl hospodář spolku Jindřich Krajník.

Jak se pozná tularemie?Zvířata ztrácejí plachost, jsou malátná, snadno se chytí. Nemoc u člověka se vykazuje teplotami, angínou, atypickým zápalem plic. Po infekci poraněním nebo přes spojivku vznikají vředovité změny na kůži v místě poranění, vřídky na spojivce a zduření.

Pokud myslivci obou dvou honiteb najdou nějakého pošlého zajíce, mají ho poslat SVS. Jestliže se nákaza u žádného dalšího kusu v oblasti neprokáže, po třech měsících by mělo být mimořádné opatření zrušeno. O tom, že by myslivci našli další zajíce uhynulé kvůli tularemii, si Štorek ml. nedělá iluze. „Na nedávném lovu jsme viděli dva zdravé. Pokud některý onemocní a pojde, během chvíle ho stejně uloví škodná,“ myslí si myslivec.

Podle dlouholetého předsedy okresního mysliveckého spolku Františka Hamerleho je tularemie v poslední době bohužel běžná. „Objevuje se tu tam, tu jinde, a docela často. Proč, to nikdo neví,“ uvedl s tím, že rozšíření nákazy může souviset s vrtkavým počasím. Tularemie je nebezpečná nejen pro zajíce, ale i pro lidi. Nakažení mohou po horečnatém onemocnění dokonce zemřít. Pokud však už jíte zajíce pečeného, nemusíte se bát, i kdyby byl nakažený.

Problém by mohl nastat, pokud vám ho k přípravě prodá pytlák. Nakazit byste se mohli třeba při krájení masa, jestliže máte nějakou oděrku na ruce. Důležité je včasné spojení příznaků nemoci s přípravou zajíce. Proto relativně dobře dopadla nákaza u jednoho myslivce, kterého Hamerle znal. Expředseda si ale vzpomněl i na paní, která pro svého muže připravovala zajíce sraženého jejich vozem. Nakazila se a nechybělo málo, aby zemřela.

Samotní myslivci okresního spolku si pro účel jejich plesů nechávají všechny zajíce do tomboly posoudit certifikovaným prohlížitelem zvěře z vlastních řad. Pokud nakupujete zajíce v legálním oběhu, je takovým prohlížitelem také zkontrolován. Jen myslivci si mohou uloveného zajíce připravit na talíř bez tohoto ověření.