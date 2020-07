Krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan popsal, že stěna u trati v Záluží hořela třikrát za poslední tři týdny. „Poprvé tam dvě hasičské jednotky, jedna ze stanice v Roudnici nad Labem a druhá drážní, zasahovaly v pondělí 15. června před desátou hodinou večer. Bylo nutné vypnout proud a provoz na trati po dobu zásahu zastavit,“ uvedl Marvan. O pět dní později, v sobotu 20. června po deváté večer, hořela stěna znova. Na místě zasahovaly stejné jednotky, které uhasily požár o velikosti dva krát jeden metr.

„Potřetí byl požár protihlukové stěny u železniční stanice Záluží nahlášen ve středu 8. července po druhé hodině ranní. Dvě hasičské jednotky oheň zlikvidovaly v pět ráno. I v tomto případě byl provoz na trati zastaven,“ doplnil mluvčí hasičů. V případě posledního požáru došlo i k poškození elektrického vedení. Na místě hořelo také 3. června, tentokrát to ale byl jen odpadkový koš.

Příčiny vzniku požárů vyšetřují nyní litoměřičtí kriminalisté. Potvrdila to mluvčí policie Veronika Hyšplerová. „Kriminalisté vyšetřují několik případů, kdy neznámý pachatel založil požár poblíž železniční trati v okolí obce Záluží na Roudnicku,“ řekla Hyšplerová a doplnila, že pokud pachatele policie vypátrá, bude čelit obvinění z přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Za to mu může hrozit odnětí svobody od jednoho do šesti let.

„Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vyčíslená škoda, kterou požáry způsobily, se může v případě vysoké částky trestní sazba ještě zvýšit,“ připomněla Veronika Hyšplerová.

Posedy zapaloval údržbář

Případy žhářství nejsou na Litoměřicku ojedinělé. Jedním ze známých případů je například série požárů mysliveckých posedů a tří stohů na Podřipsku a Mělnicku z roku 2016. Tehdy se policistům podařilo pachatele odhalit. Šlo o v té době 33letého údržbáře z Mělnicka, který dojížděl za prací do Roudnice nad Labem.

Vždy po směně nebo před ní se projížděl po polních a lesních cestách a vytipovával si místa ke žhářství. Při vyšetřování uvedl, že se pyromanem necítí, ale při pohledu na oheň relaxoval a neustále měl nutkání zapalovat další a další ohně. Svým „relaxováním“ způsobil škodu za přibližně milion korun.

„Požáry nejprve policisté prověřovali jednotlivě. Později ovšem začaly vykazovat společné znaky, z čehož vyplynulo, že jsou dílem jedné osoby. Obviněný žhář stihl za dobu svého působení zničit tři stohy a devatenáct mysliveckých posedů. Šestnáct požárů založil na Litoměřicku a zbylých šest na Mělnicku. Naštěstí nebyl při požárech nikdo zraněn nebo dokonce usmrcen,“ uvedla po dopadení žháře tehdejší mluvčí policie Pavla Kofrová.

Policistům neunikl ani další žhář, který v roce 2013 zapaloval kontejnery na odpad v Lovosicích. Dohromady jich měl na svědomí 46. Požáry zakládal většinou v nočních hodinách a v některých případech jich hořelo i šest najednou.