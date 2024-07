Areál v ulici Svatopluka Čecha je rozdělený na několik pozemků. Spálená černá skládka je na pozemku doktora práv Vladimíra Hrušky z Prahy. K problému se staví zvláštně. „Já jsem papírový vlastník, ale technické věci vám k tomu neřeknu,“ reagoval na žádost, aby se k požáru a skládce na jeho pozemku vyjádřil.

Hruška prý pozemek fakticky „na dobré slovo“ přenechal Martinu Fickovi k činnostem, souvisejícím s ekologickou likvidací autovraků, psanou na sousedním pozemku. Tyto činnosti ale podle Hrušky s požárem nijak nesouvisely, na rozdíl od černé skládky. „Požár byl z největší části vinou lidí, kteří se takto zbavovali svého odpadu, až ohrozili životní prostředí celého města. Proti nim nebyla žádná obrana, měli by se chytnout za nos,“ zdůraznil Hruška.

Ten prý z lovosického pozemku nic nemá, ani z pronájmu autodílen, které zde jsou. „Mám jen pár lidí, kteří se tam zdržují, aby to nebylo opuštěné,“ řekl k pohybu v místě Hruška. Díky tomu, že se tu právě jeden takový člověk v pondělí zdržoval, se podle majitele pozemku podařilo zachytit požár včas.

Muž prý popsal, že oheň vznikl zčistajasna výšlehem zprostřed hromady odpadu.

Proč Hruška vlastně problematický pozemek drží, když za něj akorát platí daň z nemovitosti, pražský doktor práv nechtěl rozebírat. Podle informací Deníku nedávno žádal stavební úřad o recyklaci pneumatik, což tady ale vzhledem k platnému územnímu plánu nejde. Nyní po požáru prý k jeho vlastnictví přistoupí aktivněji.

Deník se na spálenou černou skládku podíval ze sousedního pozemku, který vlastní Stanislav Rauch. Tady je zmíněné Fickovo vrakoviště. Pozemky jsou odděleny oplechovaným plotem s bránou. Od té má Ficek klíč. To si prý s Hruškou vyjednal proto, aby se u něj mohly snadněji otáčet náklaďáky. Provozovatel autovrakoviště důrazně odmítá, že by to byl on, kdo na Hruškův pozemek ukládal odpad. Byl by tím sám proti sobě, veškerý materiál z vraků totiž může zpeněžit.

Skládka je tak jeho optikou daleko spíš „kolektivním dílem“, do Hruškova areálu má totiž z ulice Svatopluka Čecha přístup prakticky kdokoli, je tam už léta rozbitá brána. „Ta skládka je tu přes dvacet let a pořád roste. Byla třetinová, když jsem jsem otvíral,“ vylíčil Ficek. Lidé si podle něj o možnosti vyhodit tu, co nepotřebují, už řekli a sám tady občas takové výtečníky vídá.

Radnice už v minulosti Hrušku vyzývala, aby si u sebe uklidil, ale nic takového se nestalo – a ostatně nemuselo, nehrozil mu žádný postih. „Pokud to neohrožuje okolí, nic dělat nemůžeme. Je to na zpevněné ploše, prostě má ve svém areálu nepořádek,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí na lovosickém městském úřadu. Připouští, že při požáru k ohrožení došlo. Ale po požáru jde z perspektivy úřadu opět jen o nepořádek na soukromém pozemku, kde i za staticky porušené budovy odpovídá majitel.

Radnice nyní Hruškovi opět doporučila zajištění vjezdu do areálu, aby tam svévolně nemohly vnikat cizí osoby. Víc by v tuto chvíli nejspíš mohla udělat jen policie, pokud by dostala na stůl trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření z obecného ohrožení.

