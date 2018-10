Povolování staveb má výrazně zrychlit. Vláda chystá zavedení fikce souhlasu

Nevyjádřili se hygienici? Čekáte přes půl roku na verdikt památkářů či vodohospodářů? Nevadí, začnete stavět bez jejich souhlasu. Už za rok by to mohla být realita. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce ještě letos vklínit do zákona takzvanou fikci souhlasu.

To znamená, že nevyjádří-li se příslušný úřad ve lhůtě do 60 dnů, bude to automaticky bráno jako jeho souhlas. Jde o první konkrétní opatření, jak urychlit zdlouhavé a komplikované povolování staveb.

„Rádi bychom fikci souhlasu předložili vládě na přelomu října a listopadu. Pokud budu velkým optimistou, mohla by platit od 1. července příštího roku. Pesimistický odhad je k 1. lednu 2020,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Fikce souhlasu bude revoluční

Tímto opatřením má teprve začít revoluce ve schvalování staveb. MMR chystá společně s Hospodářskou komorou ČR zbrusu nový stavební zákon. Poslední novela, která začala platit letos, už umožnila sloučit územní a stavební řízení.

Jenže došlo na slova skeptiků, že ani potřeba pouze jednoho společného povolení stavebníkům zásadně neuleví. V praxi se totiž ukázalo, že každý stavební úřad si novelu vykládá jinak a úředníci tam postupují svým tempem. Přitom šlo už o zhruba dvacátou novelu za 12 let.

Ministerstvo se tedy rozhodlo stavební zákon kompletně předělat a s ním i celý systém stavebních úřadů. To zasáhne také desítky dalších předpisů, které mají co do činění s povolováním staveb. „Dotčených orgánů, které vydávají závazná stanoviska, je teď zhruba osmdesát,“ konstatovala Dostálová.

Nový dozor

V ideálním případě by stavebník, ať už jde o rodinný dům či obchodní centrum, navštívil jeden stavební úřad, který by vedl jedno povolovací řízení s pevně danými lhůtami, jehož výsledkem by bylo opět jedno kulaté razítko. To vše vyřízeno nejlépe elektronickou cestou.

Nad místními a krajskými stavebními úřady by měl bdít nově zřízený Státní stavební úřad, zato by zmizely stávající stovky různých speciálních stavebních úřadů. Investoři a další lidé z oboru plánované změny vítají. „Současná iniciativa ministerstva je určitě blýskáním na lepší časy. Bude však záležet na tom, jak bude pokračovat a kdy dojde ke schválení zákona,“ reagovalo Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

MMR chce mít návrh věcného záměru zákona hotový ještě do konce roku. Následovat budou kolečka připomínek a v druhé polovině roku 2021 by jej měla schválit vláda. Pak by zákon čekalo hlasování v parlamentu, ten ale bude po nových volbách pracovat už v jiném složení než během jeho příprav.