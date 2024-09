Jindřich Čížek žije v Žalhosticích v domě hned u slepého ramene Labe. Jeho nynější zvýšená hladina muže nechává klidným. „Pamatuju, když voda byla po komín,“ mávne 69letý pan Jindra rukou nad aktuální vodní hrozbou, a to i když si už Labe sáhlo na jeho zahradu. S družkou sice v těchto dnech přespává v Litoměřicích, ale přes den jsou doma a malují.

V zeleném baráčku u řeky nedaleko cyklostezky žije pan Jindra už čtyřicet let, a tak pamatuje povodně v regionu v letech 2003, 2006 i 2013. „Jednou jsem vyhnal dcery, to ještě byly malé, aby si šly hrát do vesnice. A odpoledne jsem je domů musel nést na rukou,“ vzpomíná například na jedny z povodní senior.

Pan Jindra připouští, že povodně v roce 2002 ho překvapily. Nemyslel, že budou tak velké, a původně dal věci jen na půdu. Což ale tehdy skutečně nestačilo. Prožité krize ho zjevně vycepovaly a při zatím poslední větší vodě v prosinci 2023 slavil s nejbližšími Vánoce doma.

Jeho obydlí je prakticky nepojistitelné. Nepřemýšlel někdy, že by se přestěhoval? Na to má muž rychlou odpověď. „Ani náhodou,“ říká pan Jindra a ukazuje krásný výhled na řeku, který mu každý oprávněně chválí. V řece, kam to má pár kroků, se i s nejbližšími koupe. A ochočili si prý i zdejší kapry.

