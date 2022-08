Neochota, nedbalost, lajdáctví, vzpomíná na povodně v Terezíně vojenský historik

V roce 2002 byla starostkou města Růžena Čechová, která ještě deset let po povodních tvrdila, že jí povodně vzaly půlku života. „Nikdo nevěděl, co bude, jak se zachovat. Nakonec vše probíhalo naprosto spontánně,“ řekla Čechová v roce 2012.

Zdroj: DeníkPovodeň Terezín zcela paralyzovala. Nefungovala elektřina ani plyn, voda se hrnula ven skrz kanály a odpady se vším, co cestou pobrala s sebou.

„Bylo to opravdu náročné, všechny nás to zaskočilo, chyběly zkušenosti s katastrofou takového rozsahu,“ potvrdil reportérovi Deníku prodavač v místních potravinách. Jméno ale říct nechtěl. „Nás to vyplavilo taky a už na tu dobu vůbec nechci vzpomínat,“ dodává.

Cesta do Ústí? Pěšky po kolejích, vzpomínají na povodeň 2002 v Zálezlech

Nepřipravenost, chybějící plánování a amatérismus. Tak vidí postup radnice jeden z terezínských občanů a předseda Klubu vojenské historie Jiří Smutný. „Důvodem, proč byly povodně v roce 2002 pro Terezín tak katastrofální, vidím mimo jiné i v naprosté nepřipravenosti města,“ myslí si Smutný.

A jde ještě dál. Podle něj by se tehdejší chování vedení města, stejně jako při povodních v roce 2013, dalo kvalifikovat jako trestný čin nedbalosti.

FOTO: Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť

„Přestože byly informace a prognózy až týden dopředu, radnice byla neochotná a nepřijala žádné adekvátní opatření. Příkopy byly v té době zanesené odpadky, pevnostní odvodňovací systém včetně kanálů nefungoval, což později komplikovalo tok vody a vysušení prostoru. Byť byly informace, že kulminace vodní hladiny může dosáhnout na náměstí až 1,5 metru, tak nikdo adekvátně nereagoval. Přesto nebyl nikdo potrestán,“ rozčiluje se ještě dnes Smutný, který tehdy vyklízel zcela zatopené prostory Klubu vojenské historie.

„Před povodní byly prostory čerstvě připravené pro návštěvníky, povodeň zničila historické vojenské exponáty. Když voda opadla, bylo nutné všechno dělat znova,“ vzpomíná Smutný.

Povodeň město poničila, ale pomohla mu

Veřejnost prý tehdy vnímala zelený prstenec kolem valů jako podmáčený bažinatý prostor a příkopy jako místo, kde mohou beztrestně vznikat zahrádky a černé skládky. Nevnímali to jako památkový objekt, dědictví z minulosti.

„Když se tam prováděly lesnické práce, tak místní křičeli, že je třeba chránit přírodu a nechat stávající stav. Po povodních se příkopy vyčistily a pořádáme akce na valech. Dnes se dá říct, že povodeň městu pomohla. Už jsme zase vnímáni jako historická barokní pevnost,“ pochvaluje si Smutný.

