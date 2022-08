Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

Zdroj: DeníkTehdy čtrnáctiletý Ivan Komárek si i po dvaceti letech vzpomněl na první náznaky stoupající hladiny Labe. „Kamarád měl tátu s traktorem a ten nás kluky vzal na pískovnu, kde jsme začali plnit pytle. Jenže pak tam přijel soused s tím, že se musíme evakuovat.“ O několik hodin později se už rodina Komárkova stěhovala.

„Pro všechny čtyři členy rodiny jsme měli jen jednu tašku. Při odjezdu jsme s naší starou škodovkou už projížděli vodou. Opravdu jsme utekli na poslední chvíli,“ oddechne si ještě dnes Ivan Komárek. Voda jim tehdy sahala do úrovně oken, zhruba do dvoumetrové výšky. „Přišli jsme o všechno, nejen o nábytek, ale i o fotografie a další rodinné vzpomínky,“ doplnil.

Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

Dnes Ivan Komárek bydlí ve Velkých Žernosekách, v místě, kde bylo v roce 2002 největší vzdutí vody. Hned u sousedů musel být jeden dům stržen. Proto se stále povodně obává. Má k tomu důvod. Přímo vedle domu je pod tratí podchod umožňující průnik vody do obce.

Voda v Píšťanech stoupla tak rychle, že na nějaké stěhování věcí do vyšších pater nebyl čas. Dagmar Komárková uvedla, že stačili do druhého patra vynést jen televizi. Pračku vytáhli a vyhodili, kuchyňská linka se rozpadla, stejně tak jako obývací stěna. „Dokonce nám řekli, že pokud nás voda vyplaví ještě jednou, vesnice přestane existovat, protože je tady pískové podloží a dlažba, na které stojíme, pořád pracuje. Týden jsme tehdy bydleli v Litoměřicích,“ dodala paní Dagmar.

Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

Ve škole, v níž dodnes učí, tehdy dostala volno, aby mohli s rodinou alespoň v primitivních podmínkách obnovit bydlení. S vyklízením a základním úklidem v Píšťanech pomáhala armáda. „Přes den jsme otloukali omítku a vymetali bahno. Spát jsme potom chodili do narychlo připravených provizorních podmínek. Barák byl pojištěný, něco nám sponzorsky dala firma Bosch, pomohl i obecní úřad,“ shrnuje paní Komárková instituce, které jim pomáhaly vrátit se k normálnímu životu. „Velké vody se bojím pořád, kdo to nezažil, ten si to neumí představit,“ dodala.

Obci povodeň pomohla

Současná starostka Píšťan Iva Hyšplerová připomněla, že povodeň se dotkla nějakým způsobem všech obyvatel obce. Všichni museli narychlo odejít a nikdo nevěděl, co bude. „Já jsem tu dobu pracovala v Litoměřicích a můj šéf za mnou tehdy přišel a poslal mě domů s tím, že budeme evakuováni a ať se doma rychle připravím. Nevěřila jsem mu. Jenže opravdu jsme za pár hodin museli domovy opustit,“ uvedla Hyšplerová.

Naprostá většina lidí se do vytopených domovů ale prý vrátila. „Jsme tady prostě doma. Když už se to stalo, musím s odstupem času říct, že nakonec nám jako obci povodeň pomohla. Byli jsme vždycky na okraji zájmu a teď se má obec k světu,“ konstatovala starostka. „Až po povodních vznikl zdejší obecní úřad, zavedl se plyn i kanalizace,“ upřesnila výhody, které vyplynuly z povodní.

