Nové vládní nařízení spojené s nepříznivým vývojem epidemické situace lidé v Litoměřicích na místech s větší koncentrací osob většinou dodržují. Drtivá většina ve čtvrtečním mlhavém ránu před cestou autobusem nebo do obchodu nasadila respirátor.

„Mám jich naštěstí dostatek. Nakoupila jsem si je už minulý týden. Jen se mi v něm hůře dýchá, než v běžné roušce. Zvlášť dneska v té mlze,“ poznamenala k povinnosti nosit respirátor jedna ze seniorek čekající na autobus.

Na výše uvedených místech už není podle ministerstva zdravotnictví za dostatečnou ochranu možné považovat podomácku vyrobené látkové roušky nebo šály či šátky. Děti do 15 let respirátor nosit nemusí, v malých velikostech totiž nejsou dostupné. Podomácku vyrobenou roušku by ale děti nosit také neměly. Resort zdravotnictví uvedl, že to má být zdravotnická ústenka nebo nanorouška.

