Vitální 51letý poutník se vyloupl z mlhy na modré turistické stezce z Roudnice nad Labem na Říp. Pavel Hlušička měl v tu chvíli v nohách už skoro dvacet kilometrů. Vycházel po páté ráno z Ředhoště, kde bydlí. „Kdy jindy než teď, v době největší krize, je potřeba začít něco dělat,“ řekl místo pozdravu.

Litoměřický rodák vypomáhá provozovateli nedělních ředhošťských trhů. A v poslední době už měl dost řečí trhovců i jejich zákazníků, jak je všechno hrozné. „Pojďme, můžeme dělat deset jiných věcí než to, co nám zakazují,“ zkoušel jim říkat. Zatímco pro spoustu lidí je finanční krize novinkou, on žije v materiální chudobě už léta. Přesto je optimistou.

Sám si v uplynulých týdnech naordinoval zhruba 1300 kilometrů dlouhou pouť celým Českem až do Beskyd. Plánoval vyrazit ve čtvrtek 4. března. Do toho ale přišel nouzový stav s uzavřením okresů. Celou cestu tak Pavel Hlušička nakonec odložil. Ve čtvrtek šel jen na Říp a zpátky do domovské vesnice. Mlha, která ho provázela, se poprvé zvednula u rotundy na vrcholu posvátné hory českého národa.

Na pouti, kterou dokončí až po zlepšení epidemické situace, plánuje motivovat k naději zoufalé lidi, jež potká. S několika už si stihl popovídat. Ani on teď nemá placenou práci. Muž s minimálním invalidním důchodem „na hlavu“ ale nezoufá, o hladu nikdy není. „Občas někomu pomůžu a dostanu pekáč buchet nebo s kuřetem, to mi vydrží na několik dní,“ líčí, jak dosud přežíval v malé chatičce v areálu trhů.

I když se s ním už od 17 let vleče psychiatrická diagnóza, sám sebe povídavý extravagantní muž nepovažuje za duševně nemocného. Ale prostě za jiného, než jsou ostatní. Ostatně ani psychiatři si s ním nevědí rady. A z původní schizofrenie časem „obrátili“ k Aspergerovu syndromu blízkému autismu. Tedy nemoci, již Česku představil Dustin Hoffman ve filmu Rain Man.

Podobní lidé mají spoustu specifik. „Bývají v jedné stránce nadaní na maximum, ve druhé jsou společensky nepoužitelní,“ popisuje Zuzana Poláková ze spolku Poruchy autistického spektra. Byli mezi nimi třeba i Albert Einstein, Ludwig van Beethoven nebo Napoleon: geniální vojevůdce, který prý nerozeznal pravou a levou botu či různě barevné ponožky. „Na jedné straně jim bylo přidáno, na jiné ubráno,“ dodává Poláková.

Z jinakosti Pavla Hlušičky se v uplynulých dvou desetiletích radovali příznivci hravé, takzvané naivní poezie. Pod pseudonymem Mnoháček Zgublačenko ji vydal v řadě básnických sbírek, které jsou dnes už rozebrané. Teď neochvějně hledá všude devítky. Našel je třeba i na termínech vyhlášení nouzového stavu nebo v číslech usnesení, jež s ním souvisejí.

„Žádná krize neexistuje. To jen lidé hledají výmluvy, aby se nemuseli přizpůsobit novým situacím,“ orámoval Pavel Hlušička chystanou pouť z Ředhoště na Radhošť a zpět. Měla začít 4. března a trvat až do 27. dubna. Kvůli nouzovému stavu cestu odložil a zahájil ji symbolicky jen v okrese výstupem na Říp.