V pondělí 14. listopadu hlásila Česká federace potravinových bank na svém webu vybraných celkem 9 300 tun shromážděných potravin, 200 000 podpořených osob a 1 175 odběratelských organizací za celou dobu své existence. Na celkovém množství se právě probíhající podzimní sbírka podílela 468 tunami potravin, ze kterých lze připravit 936 000 porcí jídla. V porovnání s minulým podzimem jde ale o pokles. Podzimní sbírka v roce 2021 vynesla 580 tun zboží, letošní aktuální číslo je 520 tun, kromě potravin je v něm započteno 52 tun základní drogerie a hygienických potřeb.

Nejčastěji služeb potravinových bank využívají opuštění senioři, samoživitelky, rodiny v krizi či lidi bez domova. Stranou nestojí ani občané s psychickým nebo tělesným postižením. „Sbírka nekončí, stále se lidé mohou zapojit on-line,“ dodala Rozumovská. Zapojit se tímto způsobem je možné až do 22. listopadu.

Přispět lze celoročně

V západní části Ústeckého kraje a v severozápadní části kraje Středočeského se na sbírce dalšími tunami podílela Potravinová banka Džbánsko. „Zatím máme sečteno kolem 20 tun, které přišly z obchodů. Průběžně se během roku pro potravinovou banku získává tzv. fresh zboží, jako jsou rychle se kazící potraviny nebo ovoce,“ řekl konkrétní informace koordinátor sbírky a manažer Potravinové banky Džbánsko Čeněk Pospíšil. Ta má roční obrat zhruba 528 tun zboží. Jen menší část tvoří koordinované sbírky potravin, jako je ta jarní a letní, kolem 44 tun. „Takže to není tak, že bychom žili jen ze dvou akcí za rok," dodal Pospíšil.

Ani v krizi lidé na pomoc nezapomínají a plní košíky Potravinové sbírky

„Negativní dopady současného tíživého stavu do života českých obyvatel jsou skutečně citelné. Opravdu mě proto těší, že se do podzimního kola Sbírky potravin opět zapojily všechny velké obchodní řetězce,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Supermarket Albert, který má prodejny v mnoha místech Litoměřicka, zapojil v rámci podzimní sbírky celorepublikově 130 prodejen. Podobné to je s Penny marketem či supermarketem Lidl. „Jarní a podzimní potravinová sbírka je pro nás důležitá tím, že dodá do systému důležité trvanlivé potraviny," vysvětlil Pospíšil.

Necháme zplesnivět a pak vyhodíme

Plíseň na potravinách.Zdroj: Deník/Topi PigulaPřestože posláním potravinových bank je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami, stále se jich zbytečně moc vyhazuje. Mezi vánočními svátky a silvestrem se v popelnicích v minulých letech na jednom ze sídlišť v Ústí nad Labem daly najít nejen drobné nerozbalené dárky, ale i potraviny ani nevytažené z přepravního obalu. Třeba celé mražené kuře, chleba a pečivo nebo ovoce, které začínalo pomalu plesnivět.

„V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Více než polovinu vyhodí domácnosti,“ udává server zachranjidlo.cz. V případě Litoměřic, které mají 22 877 obyvatel, by to bylo až zhruba 42 tun vyhozených potravin. „Na celém světě se vyhodí jedna třetina veškerého jídla, což je v přepočtu 1,3 miliardy tun. To je zároveň množství, které by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí, a to přitom na světě hladem a podvýživou trpí téměř miliarda lidí,“ udává Sociologický ústav Akademie věd ČR.