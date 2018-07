Pošta ve Velemíně jede dál. Dvě původní pobočky převzala obec jako partner

Velemín - Na Litoměřicku pokračuje převod původních provozoven České pošty na Pošty Partner.

Pod Milešovkou se o tradiční poštovní služby ošidit nechtějí. Obec Velemín tam po České poště převzala už její druhou pobočku, obě provozuje jako takzvané Pošty Partner. Zatímco ta v rekonstruovaném objektu u motorestu otevřela včera, v pondělí 2. července, ve velemínské místní části Milešově do ní lidé začali chodit už po Velikonocích.

Česká pošta v tom obec nenechala úplně samotnou. „Dodali jsme přepážku, IT vybavení a nábytek,“ vypočítává Eva Krejčí z odboru komunikace státního podniku. Od něj obec navíc dostává na každou provozovnu měsíční paušál kolem deseti tisíc korun a k tomu procenta z jednotlivých poštovních úkonů. „To ovšem zdaleka nepokrývá všechny náklady na provozovnu,“ upozorňuje starosta Velemína Petr Křivánek s tím, že vysoké jsou zejména osobní náklady na dva částečné úvazky. „Je to daň obce za udržení komfortu lidí,“ říká starosta.

Česká pošta postavila obec nejprve před záměr zrušení nerentabilní milešovské pobočky. To by zejména starší občané z vísky pod královnou Středohoří rozhodně nepřivítali. „Tak jsme se rozhodli vzít ji pod svá křídla,“ ohlíží se Křivánek s tím, že se nejdřív poptal na zkušenosti s Poštou Partner v Brozanech. Tam je jejím provozovatelem sice právnická osoba, tu ale stoprocentně vlastní městys.

Spokojenost Brozanských s udržením služby Velemínské přesvědčila. „Zároveň jsme s Českou poštou dojednali i převedení velemínské provozovny na Poštu Partner,“ líčí starosta a dodává, že na tom v zastupitelstvu panovala shoda napříč stranami, byť kvůli tomu musí obec sáhnout do rozpočtu. „Trend nezvrátíme,“ krčí rameny starosta. „Malé pobočky ruší například i Deutsche Post,“ doplňuje starosta.

Otevřeno je stejně

Otevírací hodiny zůstávají ve Velemíně stejné, tedy od 8 do 10 a od 14 do 16 hodin každý všední den. „Chceme je časem rozšířit, aby poštu stihli i ti, kdo se vracejí později z práce,“ plánuje starosta. Do roka až dvou chce obec na svých Poštách Partner zařídit i to, aby tam lidé mohli platit místní poplatky. Ještě odvážnější vizí je zřídit tam infocentrum.

Na Litoměřicku je aktuálně osm Pošt Partner. V Doksanech ji provozuje také obec, další pobočky v regionu jsou předmětem podnikání. Ve Straškově-Vodochodech to dělá Jednota, v Chodounech a ve Vrbici podnikatel, stejně jako v Hrobcích. Tam vznikla vůbec první Pošta Partner na Litoměřicku v roce 2014. „Dále máme podepsanou smlouvu s obcí Vrbičany,“ avizuje Eva Krejčí.

Velemín je jednou z pěti původních provozoven, které Česká pošta převedla na smluvní partnery k začátku července. Celkem tedy momentálně funguje v ČR 524 Pošt Partner. Česká pošta chce do roku 2025 zachovat zhruba jen 700 poboček a všech zbylých 2500 v menších obcích převést na Pošty Partner.

Podle mluvčího České pošty je Pošta Partner plnohodnotnou alternativou původní pobočky. „Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a Poštou Partner žádný rozdíl,“ říká Matyáš Vitík. Rozdíl tak spočívá hlavně v tom, že ji provozuje třetí osoba.

Pošta Partner poskytuje kromě základních služeb jako příjem a výdej listovních a balíkových zásilek například i vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, ale třeba i prodej dálničních kuponů či tisku.