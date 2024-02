Svodidla u Čížkovic zdevastovaná bouračkou kamionu se dočkají opravy. Po roce

/FOTO, VIDEO/ Bude to skoro rok, co dopravní nehoda nákladního automobilu poškodila svodidla u frekventované silnice I/15 poblíž Čížkovic na Lovosicku. Na nebezpečném místě v zatáčce od té doby autům hrozí pád do vzrostlých křovin nebo do pole.

Poškozená svodidla u Čížkovic se mají po roce od bouračky kamionu konečně dočkat opravy | Video: Deník/Jaroslav Balvín