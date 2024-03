V Nemocnici Roudnice nad Labem si pochvalují porodní asistentky, komunitní péči i speciální gauč. Porodníci tam loni pomohli na svět 713 dětem.

Porodnice v roudnické nemocnici. | Foto: Nemocnice Roudnice n.L.

Stovky krásných dětí, speciální péče o nastávající i novopečené maminky, nové vybavení. Tím vším se v bilanci za rok 2023 může chlubit porodnice v roudnické nemocnici, provozované společností Penta Hospitals CZ.

„Asi největší ohlas vyvolal vznik Centra porodní asistence, který umožňuje ženám, pokud to jejich zdravotní stav dovolí, už po 36. týdnu přejít plně pod kontrolu zkušených porodních asistentek. Ty ženy v centru připravují na porod a následně ho jím i provází. Zároveň ale spolupracují s lékaři, takže v případě jakýchkoliv komplikací má žena zajištěno bezpečí a přitom individuální péči,“ vysvětluje Vladislav Podracký, mluvčí Penta Hospitals CZ.

„Právě individuální přístup a rodinné prostředí je tím, co od nás ženy nejvíce očekávají a kvůli čemu jezdí právě do Roudnice,“ potvrzuje primářka porodnice Mária Tkáčová Procházková.

Loni tu přivedli na svět 713 dětí, 364 kloučků a 349 holčiček. Nejčastějšími chlapeckými jmény pak byl Tomáš a Jan, zatímco u dívek to byla Ema a Anna.

„Nejmladší mamince u nás bylo 18 let, nestarší pak 45. Celkově se ale zdá, že trend zvyšování věku rodiček se zastavil. To je jednoznačně pozitivní, protože s přibývajícím věkem se také významně zvyšuje riziko možných komplikací,“ hodnotí rok 2023 Mária Tkáčová Procházková. Na hodnocení, zda jde o „náraz“ na přirozenou biologickou hranici nebo o změnu v chování rodičů, je podle ní ale ještě příliš brzy.

„Na nějaké rychlé hodnocení, proč se ten růst zbrzdil, je ještě brzy. To ukáží až následující roky. Co je ale jisté, že se i u nás loni poprvé mírně projevil celostátní propad v porodnosti. V důsledku ekonomické nejistoty totiž v uplynulých dvou letech mnoho párů plánovaně odložilo rodičovství. V kombinaci s nástupem populačně slabších ročníků to už loni silně zasáhlo celou republiku,“ konstatuje primářka.

Nemocnice Roudnice nad Labem

vznikla jako okresní nemocnice v roce 1897. V 80. letech minulého století prošla rozsáhlou přestavbou, během které přibyla v areálu také poliklinika. Od roku 2019 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

V Roudnici loni zavedli několik novinek. V závěru roku to byly kupříkladu domácí komunitní péče a nákup nového porodního gauče a porodní postele, související s připravovaným vznikem nového pokoje pro alternativní porody.

„Pokud jde o domácí komunitní péči o maminky i děti, tak v této chvíli jsme první porodnicí v regionu, která vůbec něco takového nabízí. A zájem je skutečně veliký,“ říká primářka Tkáčová Procházková s tím, že roudnické porodní asistentky tak nejezdí jen za budoucími maminkami, aby jim pomáhaly s individuálními přípravami na porod, ale zajišťují i ženám, které chtějí z porodnice odejít co nejdřív, poporodní péči a kontroly miminek. „Díky tomu zůstává zachována vysoká bezpečnost poskytovaných služeb pro matku i dítě a ženy mají jistotu, že v případě potřeby budou mít k dispozici potřebnou podporu a pomoc i v domácím prostředí. Na jaře 2024 pak tento servis doplní i služby fyzioterapeutky, která bude ženám poskytovat služby nejen ambulantně, ale dokonce i přímo v porodnici,“ prozrazuje primářka.

Ženy mohou v roudnickém zařízení využívat i řadu přívětivých uvolňovacích technik. Ať už jde o aromaterapii, bylinné napářky, nebo nově zavedené rebozo, tkaný šátek, a porodní gauč. Všechny mají za úkol pomoci k lepšímu průběhu porodu bez medikamentů. „Zároveň třeba napářky významně přispívají ke snižování počtu nástřihů hrází i porodních poranění,“ upozorňují porodníci.

„Samozřejmě i tak jsou situace, kdy se nelze například ze zdravotních důvodů vyhnout porodu císařským řezem. Pak ale jednoznačně dáváme přednost takzvanému laskavému císařskému řezu, jehož součástí je samozřejmě bonding s matkou nebo otcem,“ shrnuje primářka roudnické porodnice Mária Tkáčová Procházková.

Zhruba třetina žen loni podle statistik využila možnost absolvovat předporodní kurz nebo cvičení pro těhotné. A plná polovina z nich pak v Roudnici v roce 2023 využila možnost vedení porodu porodní asistentkou.

„Radostí loni bylo hodně. Ale třeba pro mně bylo moc hezké, že se nám podařilo přivést na svět i dvouvaječná dvojčátka ze Štětí Honzíka a Soňu. Oba totiž byli počati spontánně a přišli na svět vaginální cestou, což se dneska už moc nevidí,“ uzavřela pěknou vzpomínkou primářka.

Velký zájem v roce 2023 vzbudil i den nazvaný Až přiletí čáp. Budoucím maminkám nabízí možnost si prohlédnout porodnici a také si popovídat s personálem, navštívit řadu odborných přednášek nebo ukázky cvičení. Loni si ho nenechalo ujít zhruba 150 rodiček a jejich rodinných příslušníků. Pro velký zájem je už nyní jasné, že čáp přiletí i letos.

