Plánovaná generální rekonstrukce porodnice v Nemocnici Litoměřice začne o dva týdny později. Odstartovat měla se začátkem srpna, nový termín zahájení prací zní na polovinu měsíce. „Náhradní prostory ještě nejsou ve stoprocentní kondici. Proto jsme se rozhodli posunout rekonstrukci porodnice až na 15. srpna, kdy už bude všechno nachystané,“ vzkázali budoucím maminkám zástupci Krajské zdravotní.

Centrum porodní asistence Litoměřice tedy zatím funguje jako obvykle, provoz není nijak omezen.

Velká rekonstrukce litoměřické porodnice si vyžádá bezmála 65 milionů korun. Celé oddělení, porodnice, CPA, ultrazvuk i ambulance, se kvůli ní musí až do jara příštího roku přestěhovat do náhradních prostor, do 2. patra gynekologického oddělení, kde je oddělení šestinedělí.

„Náhradní prostory budou plně vybavené pro nejdůležitější okamžik nastávajících rodičů. Provoz našeho Centra porodní asistence bude plně zajištěný, a to bez jakýchkoliv omezení. Všechny služby pro naše klientky zůstanou zachovány včetně možnosti porodu na gauči či do vody,“ ujistil již dříve Petr Holba, zástupce primářky a vedoucí lékař porodních sálů Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Litoměřice.

Modernizace přinese do litoměřické nemocnice řadu novinek. „Naším cílem je poskytnout maminkám před porodem, během něj i po příchodu miminka na svět ještě lepší a modernější prostředí, kde se budou cítit bezpečně a pohodlně. Mohou očekávat stejnou špičkovou péči od našich porodních asistentek i lékařů. K dispozici jim budou profesionální porodní vany a závěsné systémy pro ještě větší možnosti vertikálních porodních poloh, systém nepřímého osvětlení s chromoterapií či prostorový soundsystém pro oblíbené skladby či meditační hudbu. Pro bezpečí a podporu narozených dětí bude pořízeno špičkové neonatologické vybavení. Změnou projde i oddělení šestinedělí, kde vzniknou rodinné apartmány, předporodní a poporodní hotel. Unikátní v celém kraji budou vlastní elektromobily s nabíjecí stanicí k návštěvní službě klientek před i po porodu našimi porodními asistentkami,“ shrnul vedoucí lékař Petr Holba.

