Poraďte policii, kde na Litoměřicku měřit rychlost

Litoměřice - Loni lidé navrhli přes 10 tisíc míst k měření rychlosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Víte o místě, kde řidiči jezdí jako utržení ze řetězu? Kde se přechod ulice rovná ruské ruletě? Pak o něm dejte vědět policistům. Chystá se totiž další ročník Speed marathonu, dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu rychlosti vozidel. Policisté v ní za pomoci veřejnosti vytipovávají místa, kde jsou s rychlou jízdou problémy.

Hlasování probíhá po celý únor a zapojit se lze vcelku jednoduše kliknutím do mapy na webových stránkách www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon. Měřit se bude jak v lokalitách, které obdrží od obyvatel nejvíc hlasů, tak v místech vytipovaných policisty. „Kromě vlastních analýz bychom rádi znali i názor veřejnosti. Pokud někoho napadá rizikové místo, kde by bylo vhodné provádět kontrolu rychlosti, může hlasovat,“ uvedla za Policii ČR Eva Kropáčová.

Akce Speed marathon proběhne 18. dubna v rámci celé Evropy. Na Litoměřicku loni hlídky dohlížely na dodržování padesátky v terezínské lokalitě Na Krétě, kde už během první hodiny měření zaznamenali několik hříšníků. Mezi další místa pro měření rychlosti, která navrhli lidé, patřily úseky v Křešicích, v Hoštce a několik míst na Lovosicku.

Letos se hlasující přimlouvají například za kontroly na silnici I/30 z Lovosic směrem na Ústí nad Labem, a to u Malých Žernosek. Tady byly radary téměř deset let stabilně, loni je ovšem nechalo Ředitelství silnic a dálnic odebrat. Důvodem bylo zklidnění dopravy po zprůjezdnění dálnice D8.

„Radary tu měly zůstat. Řidič musí při odbočování do Žernosek ve směru od Lovosic v zatáčce kolikrát úplně zastavit, a pokud za ním někdo pojede rychle, může do něj nabourat. Do zatáčky není z dálky vidět a málokdo tu čeká stojící auto,“ říká šofér Jakub, který tu už několikrát nebezpečné situaci čelil.

Lovosičtí si přejí měřit rychlost vozidel na stejné silnici u restaurace Beseda, v Zámecké ulici nedaleko Základní umělecké školy či v ulici Terezínská vedoucí od kostela po chemičku. Dlouhý úsek tu nejednoho řidiče nabádá k vyšší rychlosti.

V Litoměřicích by se potom mohlo měřit například u nemocnice, v Terezíně zase v Pražské ulici nedaleko Muzea Ghetta, kde také není pro mnohé řidiče padesátka samozřejmostí. Měřit by se mohlo i v Žalhosticích u Litoměřic. Pro někoho překvapivě, pro místní už méně. Řadu obyvatel tu totiž znepokojuje nebezpečná jízda vozidel nedaleké betonárky.

Více než 77 tisíc kliků loni označilo 10 769 rizikových a problematických míst v celé České republice. „Policisté označená místa a lokality vyhodnotili a na základě předem určených kritérií vybrali 1047 míst, kde měření rychlosti probíhalo,“ připomněla loňský ročník Eva Kropáčová.

Cílem této preventivní akce je podle Kropáčové především přimět řidiče dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé kolize, ale i tragické dopravní nehody.