Novou vyhlášku schválili zastupitelé na svém posledním zasedání. Podle nového znění zákona bude možné poplatek ze psů vztáhnout i na psy cizinců, kteří jsou ve městě hlášeni. Dále došlo k menším změnám v osvobození od poplatku, kdy místo „osoby bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením“ zákon stanovuje osvobození pro „osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby“.

Snížená sazba poplatku je nově stanovena na osoby starší 65 let a zůstává zachována na 200 korun. Aby lidé pobírající starobní důchod nemuseli platit plnou sazbu, rozhodlo se město od poplatku osvobodit osoby ve věku od 62 do 65 let, jejichž jediným zdrojem příjmů je invalidní nebo starobní důchod. Od nového roku bude zrušeno osvobození od poplatku pro čipované psy.

(mb)