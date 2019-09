Společnost, která dlouhodobě podporuje popáleninové centrum v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, našla žáka litoměřické Základní školy Na Valech náhodou. „Od roku 2016 jsme tam poslali kolem 2,5 milionu na přístroje, převazový sál i klimatizace tamní JIPky,“ popsala mluvčí ČEZ Distribuce Soňa Holingerová.

Při jedné návštěvě zařízení potkali Zdeňka. „Byl nadupaný energií, přitom pár měsíců po hodně těžkém zranění. Usmíval se a velmi dobře se regeneroval,“ zmínil generální ředitel společnosti Martin Zmelík. Zdeňkův entuziasmus jim učaroval a nabídli mu pomoc. To, že si vybral speciální postel k usnadnění rehabilitace, je překvapilo, čekali totiž u dětí obvyklý mobil nebo tablet.

Kolo asi za 15 tisíc teď dostal deváťák z Litoměřic od společnosti víc než rok poté. Jeho vzhled i jízdní vlastnosti si na slavnostním předání v úterý pochvaloval. A hned se kousek projel na Střeleckém ostrově. „Měl jsem dřív dvě kola, z jednoho jsem vyrostl, další mi ukradli ze sklepa,“ řekl školák, kterého nedávno podpořili i diváci festivalu ohně a pohybu Incendio.

Zdeňkova maminka Hana Mičánová musela po synově nehodě opustit zaměstnání, aby o něj mohla pečovat. „Je ještě na dlouho, než se nám ho podaří dostat do života. Aby se mohl sbalit a jít si zase hrát s kamarády,“ svěřila se. „Je to hlavně psychicky náročné. Trpí dodneška, nejen po fyzické stránce, ale někdy i kontaktem s lidmi. Ne každý se zachová tak, jak by měl,“ poznamenala chlapcova maminka.

Zdeňka popálil vznícený olej na 75-80 procentech těla v bytě v paneláku na sídlišti Cihelna loni 20. srpna. Chlapec si smažil hranolky, kvůli porouchané plotýnce mu v hrnci během chvíle vzplanuly dva litry oleje. Hasiči, záchranáři i policisté byli na místě po telefonátu sousedky téměř ihned a zabránili dalšímu šíření požáru. Od četných popálenin už ale Zdeňka uchránit nemohli.

Pohotovosti i klidného lidského přístupu všech složek záchranného systému si Mičánová dodnes cení. „Co mi ale vadilo, když Zdeňka vynášeli v ambuvaku, byly ty davy lidí venku,“ ohlédla se žena. „Ještě dnes se mi chce brečet. Chápu, že třeba chtějí vidět vrtulník. Ale neuvědomují si, jaké je pro člověka, který má vedle sebe dítě bojující o život, když oni stojí a koukají se,“ řekla.

Zdeněk měl popálený obličej, ruce, záda i nohy až k chodidlům. Popálenou kůži museli zdravotníci nahradit autotransplantací, protože jeho tělo nepřijalo kůži cizího dárce. Na Vinohradech ležel čtyři měsíce. Pak se musel znovu učit vstát, jíst i chodit. Později prošel lázněmi a postupně se znovu dostával i do školního rytmu. „Nejdůležitější pro mě je, že žije a dýchá,“ shrnula Mičánová.

ČEZ Distrbuce nepodporuje popáleninové centrum v Praze náhodou. „Elektřina je velmi dobrý sluha, ale umí být také zlý pán,“ připomněla mluvčí společnosti. „Úrazy elektrickým proudem bývají většinou právě popáleniny, proto jsme už před lety navázali spolupráci s centrem na Královských Vinohradech, kam často míří vrtulníky s popálenými lidmi,“ dodala Holingerová. „Je to špičkové centrum v celoevropském srovnání,“ ocenil kliniku i Zmelík.

Hašení oleje Zdroj: YouTube.com/Hasičský záchranný sbor České republiky

Jak na olej, který se vznítí

Nejprve vypněte přívod energie. Pokud nemáte k dispozici hasicí roušku nebo hasicí přístroj, můžete použít improvizované prostředky, například nehořlavý sypký materiál (sůl, hlína z květináče), mokrou utěrku nebo hadr, pokličku či pečicí plech. Pokud hasíme vznícený olej vodou, ta se po nalití na zdroj ohně okamžitě vypaří a vzniklá pára rozptýlí kapky hořícího oleje v podobě velké ohnivé koule, která má hlavně v uzavřených prostorách kuchyní ničivé následky.