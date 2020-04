Radní rozhodli o mimořádné pomoci 6. dubna. Vedle desetitisícového daru schválili i odklad placení nájemného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají v nebytových prostorách města. „Až bude znám termín znovuotevření provozoven, rozhodneme o tom, jak vysoká částka může být prominuta,“ upřesnil místostarosta města Karel Krejza. Podle odhadů by mohlo v Litoměřicích požádat o dar zhruba 300 živnostníků, žádosti však musí podat nejpozději do 30. dubna.

Na webových stránkách města jsou podrobně uvedeny podmínky, za kterých lze dar získat, včetně tiskopisu žádosti a darovací smlouvy. „Mezi hlavní kritéria patří to, že provozovna v nájemním vztahu musí být na živnostenském úřadu nahlášená. Při kontrole 157 žádostí, které byly do 20. dubna doručeny na městský úřad, převažovaly právě nenahlášené provozovny jako důvod zamítnutí u 23 žádostí. Do stejného data bylo už vyplaceno 116 žádostí,“ doplnila vedoucí živnostenského úřadu v Litoměřicích Marcela Škrancová.

Pracovníci úřadu se snaží radit podnikajícím i v případech, kdy se dotazy netýkají bezprostředně živnostenské problematiky.

V posledních týdnech se dotazy týkaly především žádostí o poskytnutí ošetřovného pro OSVČ, kdy se podmínky pro získání dotace několikrát měnily. Došlo tak i k paradoxním situacím. „Vedle běžné agendy, kterou dnes už vyřizujeme v rozšířené době během pondělí a středy od 8 do 11 a od 13 do 17 hodin, jsme během uplynulého měsíce vyřídili i zhruba 40 žádostí OSVČ na přerušení živnostenského podnikání z důvodů uzavření provozoven. Když se ale žadatelé dozvěděli, že tím pádem nebudou mít nárok na žádný příspěvek, za pár dní telefonovali nebo poslali žádost o zaktivnění oprávnění,“ poukázala na problémové momenty Škrancová.

Rychlou pomoc města Litoměřice kvituje řada místních podnikatelů děkovnými zprávami, které každý den posílají na radnici. „Tak rychlé vyřízení jsem nečekala, po podpisu darovací smlouvy jsem měla peníze na účtu během dvou dnů. Pomohlo mi to minulý týden nastartovat chod provozovny. Věřím, že brzy bude vyřízena i pomoc z úřadu práce na pokrytí platu pro jedinou zaměstnankyni,“ uvedla majitelka firmy Zlatíčko Ilona Kocmanová, která provozuje zlatnictví. Už má pár dní otevřeno. „Přišlo k nám jen pár klientů, kteří si přišli pro zlatnickou zakázku. Takových zhotovených prací nám zůstalo v trezoru po dobu uzavření obchodu několik desítek,“ dodala.

Pomoc přichází i v dalších městech okresu. „Naše městská rada vydala výzvu živnostníkům, kteří mají své provozovny v pronajatých městských prostorách, aby zvážili podání žádosti o možnost prominutí či snížení nájmu. Zjistili jsme, že by se podpora mohla týkat 12 živnostníků,“ uvedl starosta Budyně nad Ohří Petr Medáček.

Ze stejného důvodu odpustí nájem devíti místním živnostníkům také Roudnice nad Labem. „Týká se to období v nouzovém stavu, kdy živnostníci museli své provozovny uzavřít. Měsíční podpora živnostníků městem činí zhruba 36 tisíc korun,“ sdělil mluvčí města Jan Vancl.