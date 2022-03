Úklidové prostředky, dezinfekce, hygienické potřeby a ručníky. To vše mohou dárci přinášet do budovy městského úřadu na Mírovém náměstí v Budyni nad Ohří.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Humanitární sbírka tam zahájena v pondělí 7. března a pokračovat bude ještě v úterý 8. Března od 8 do 16 hodin a ve středu 9. Března od 8 do 18 hodin. Veškeré věci budou následně převezeny do sídla Charity v Litoměřicích, která zajistí předání věcí potřebným.