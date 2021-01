Litoměřice dokonce poslaly seniorům dopis s radami, jak a kde mohou požádat o pomoc. „Celkem jsme distribuovali více než tisícovku dopisů, aby se nabídka s pomocí k osaměle žijícím seniorům skutečně dostala. V Litoměřicích žije celkem zhruba 1200 obyvatel starších 80 let, přibližně dvě stovky z nich žijí v sociálních zařízeních, kde je o ně postaráno,“ upřesnil místostarosta Karel Krejza.

Registrace probíhá v bezbariérové kanceláři sociálního odboru přístupné přímo z podloubí radnice na Mírovém náměstí. „Pokud do ní senior nezvládne dojít, bereme notebook s sebou a vyrážíme za ním do jeho domova,“ dodala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

Na úřadu zatím pomohli s registrací první dvacítce zájemců. „Jsem za tuto pomoc ráda, ale zároveň jsem zklamaná. Myslela jsem, že už budu rovnou očkovaná. Už se totiž strašně moc těším na návrat do normálního života, až zase budu moct chodit do klubu seniorů v Alšově ulici,“ povzdychla si 88letá Anna Bendová. Kdy se tak stane, ale stále není zřejmé. Seniorka totiž termín očkování, stejně jako ostatní registrovaní, v pondělí 18. ledna nedostala. „Termíny byly aktuálně vyčerpány, takže musí čekat. Nicméně včasná registrace by měla být příslibem, že se na ni brzy dostane,“ vysvětlila mluvčí radnice Eva Břeňová.

Pomocnou ruku nabízejí kromě dalších také radnice ve Štětí, Roudnici nad Labem nebo Lovosicích.

(bre)