Výpis vysvědčení dostali ve čtvrtek 28. ledna i malí školáci v Masarykově základní škole v Litoměřicích. Ředitel Karel Kynzl vysvětlil, že žáci ostatních tříd dostanou výsledky za první letošní pololetí jen v elektronické podobě prostřednictvím portálu Edookit. „Papírový výpis jim předáme, jakmile to epidemická situace dovolí a žáci se budou moci vrátit do školy,“ doplnil ředitel.

V některých školách si výpis vysvědčení mohli osobně vyzvednout i starší žáci, a to jen individuálně.

Na pátek jsou naplánovány jednodenní pololetní prázdniny, na kterých někde rovnou navážou ty jarní. Na Litoměřicku si na ně ale školáci počkají až prvního březnového týdne. Konají se tu, stejně jako na Děčínsku, v termínu od 1. do 5. března.

Jako první v Ústeckém kraji si jarní prázdniny užijí od 8. do 14. února školáci v okresech Ústí nad Labem, Chomutov a Most. Na Lounsku se jarní prázdniny konají v týdnu od 22. do 28. února. Na Teplicku pak od 8. do 14. března.