Došlo také k odvolání druhého místostarosty Vladimíra Freye (Sport, zdraví a prosperita), ten však vzápětí v nové volbě svou funkci obhájil. Miroslava Andrta na pozici místostarosty nahradil dosavadní radní a zastupitel Roman Smoleňák (ODS).

Zastupitelé si odhlasovali také odvolání sedmičlenné rady města. Ta je nově pouze pětičlenná. Novými radními se stali starosta města Tomáš Ryšánek (ČSSD), Vladimír Frey, Hana Klementová (Sport, zdraví a prosperita), Zdeňka Rulíšková (ODS) a Roman Smoleňák.

Sám Andrt si své odvolání vysvětluje i jako součást předvolební kampaně před komunálními volbami, které se mají konat za rok a půl. „Bylo mi sděleno, že jsem pracovitý a řady věcí jsem dosáhl. Na druhou stranu ale také to, že si příliš stojím za svým názorem a prosazuji ho. A také to, že se se mnou nedá spolupracovat. Z úst bývalé starostky Zdeňky Rulíškové dokonce zaznělo, že provádím nějaké partyzánštiny. Když jsem se zeptal na to, co dělám v rozporu s tím, co předtím schválilo zastupitelstvo nebo rada, nebylo mi už odpovězeno,“ popsal Andrt.

Andrt zmínil také středeční schůzku, kde byl vyzván k rezignaci a bylo mu nabídnuto místo ředitele Hotelu Sport, který město před časem koupilo. To však odmítl. Jeho následné odvolání ho zaskočilo.

„Byla vzájemná dohoda, že tuto záležitost není vhodné řešit na mimořádném zastupitelstvu,“ doplnil Andrt, který nyní bude zastávat pouze funkci řadového zastupitele. Jako místostarosta zaštiťoval například agendu Zdravého města nebo se podílel na přípravě stavby nové sportovní haly a na dalších projektech.



Jak řekl Deníku, bude v příštích komunálních volbách opět kandidovat. „Chodí mi řada povzbuzujících zpráv od obyvatel města, abych se nevzdával,“ doplnil. Návrh na Andrtovo odvolání přednesla na zastupitelstvu Zdeňka Rulíšková. Jako hlavní důvod například uvedla, že místostarosta byl solitérem a těžko se zapojoval do týmové hry.



„K odvolání nedošlo kvůli jeho neschopnosti. Ze všech stran se ale ozývaly hlasy, jak těžké je se s ním domluvit. To co navrhl někdo jiný, tak jako by nebylo. Naopak věci, které vymyslel on, měly prioritu,“ přiblížila Rulíšková. Vadí ji také, že přestaly platit někdejší dohody o tom, že starostu bude mít ve vedení města vítězná strana a místostarosta vzejde ze strany jiné. Sesazení Miroslava Andrta mělo podle ní také přímou souvislost se vznikem nového Výboru pro rozvoj města. Ten si právě na mimořádném zasedání zastupitelé odsouhlasili.

„On (M. Andrt, pozn. redakce) si ho nepřál a řekl, že je zbytečný, ale všichni jeho vznik podpořili. Štětí opravdu potřebuje nové impulzy, neboť město spíše stagnuje. Samozřejmě tu nějaké investice probíhají, ale připadá mi, že jsou pouze udržovací. Že by tu díky papírně a nové pile následoval nějaký rozvoj a výstavba, která by sem přitáhla mladé lidi, to se neděje,“ myslí si Rulíšková. Na mysli má například prostor pro výstavu nových rodinných domů, jež by přispěla ke zvýšení počtu obyvatel, který klesá.

Podobného názoru jako Zdeňka Rulíšková je také staronový místostarosta Vladimír Frey.



„Dohodli jsme se, že chceme pokračovat v rozvoji města trochu jiným způsobem, než je nastaven nyní. Město se podle nás uzavřelo do sebe a žádný rozvoj tu není. My nemáme pozemky, které bychom mohli lidem nabízet pro výstavbu rodinných domů a podobně. Samozřejmě je to u nás odvislé od schválení územního plánu, což se táhne už nějakých osm let. To je ale pro nás podstatné,“ vylíčil Frey a doplnil, že v odvolání Miroslava Andrta nebylo nic osobního.



Deník požádal o vyjádření také předsedu místního sdružení ODS a nového radního a místostarostu Romana Smoleňáka. Ten však po posunutí času na vyjádření nezvedal telefon. Starosta Štětí Tomáš Ryšánek s odvoláním „své pravé ruky“ Miroslava Andrta nesouhlasil. Domnívá se, že pokud měl někdo problémy s jeho jednáním, daly se řešit jinak. „Zastupitelstvo těsnou většinou hlasů odvolalo místostarostu, který jednak v posledních komunálních volbách získal nejvíce hlasů ze všech zastupitelů, jednak v nedávné době vyjednal od Severočeské vodárenské společnosti dotaci ve výši 40 milionů korun na výstavbu kanalizace v našich místních částech. Důvody pro jeho odvolání, které na zastupitelstvu zazněly, považuji za jalové,“ reagoval starosta a připomněl, že stavbu kanalizace ve vesnicích, které pod Štětí spadají, plánuje město už osm let.

Na akci s rozpočtem 200 milionů korun získalo Štětí dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 118 milionů korun. „Považuji za důležité, aby i nová rada hodlala v tomto projektu pokračovat. Očekávám, že politické změny ve městě vzbudí ohlas. Více než personální šarády na radnici bude pro občany důležitější, co nastane dál,“ poznamenal Ryšánek.



Na mimořádném zasedání složili zastupitelský slib i dva noví zastupitelé Lenka Bradáčová a Martin Voleman. Ti nahradili Jiřího Dostálka a Pavla Hoznédla, kteří ze svých funkcí odstoupili. Zastupitelstvo města schválilo i statut nového Výboru pro rozvoj města a zároveň zvolilo členy, kterými budou Michal Kurfirst (předseda výboru), Vladimír Frey, Jan Hrovatitsch, Jozef Guriš, Zdena Rulíšková, Petr Bureš, Jan Vodička a Michal Čermák.