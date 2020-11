Komunisté a s nimi zástupci dalších stran opouštějí vrcholné politické posty v kraji. Pro někoho velká změna spojená i s návratem do zaměstnání, které přerušili kvůli funkci. Další pověsí politiku na hřebíček. Aspoň tu vysokou.

Kraji vládl osm let Oldřich Bubeníček (KSČM). Hejtmanskou kancelář vymění za zahrádku a na plný úvazek se bude věnovat rodině. Důchod hodlá strávit v panelovém bytě v Bílině. Práce politika mu prý chybět nebude. „Upřímně se těším, že si od toho spěchu odpočinu,“ konstatoval Bubeníček. Ten ještě před politickou kariérou pracoval ve sklárně, později jako redaktor Haló novin.

Odměny pro krajské politiky

Tento rok si hejtman Ústeckého kraje přijde na odměnu 133 174 korun měsíčně hrubého, jeho uvolnění náměstci na 117 193, uvolnění řadoví radní na 106 539 a uvolnění členové zastupitelstva na 90 559 korun.

Zdroj: Ministerstvo vnitra a krajský úřad

Jiným politikům poslední volby zasáhly do života zásadněji, na penzi ještě nedosáhnou. Uniformu po ustavujícím zastupitelstvu už příští úterý oblékne první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD, později Lepší Sever). Vrátí se k práci u městské policie v Litvínově. „Druhý den nastupuju do práce,“ potvrdil Klika s tím, že je na to připraven a změna pro něj není žádný problém. Na kraji dál zůstává zastupitelem.

Pauzu si chce dát uvolněný radní Jaroslav Komínek (KSČM). Na krajského náměstka šel z pozice asistenta senátora Václava Homolky. „Budu si chtít vydechnout, těch osm let bylo velmi náročných,“ prozradil Komínek. Zůstat chce v Chomutově, kde je dál radním. Nechce měnit ani celoživotní obor dopravy, i na kraji ji měl na starosti.

Stejně jako na Kliku čekala uniforma i na teď už bývalého uvolněného předsedu sociálního výboru Dominika Hanka (SPD). Ten se ke 3. říjnu vrátil k litoměřické městské policii. Kontakty si tam udržoval i během politického působení. „Chodili jsme každou středu hrát florbal,“ popsal Hanko. Kvádro však dál nechává v pohotovosti. Zůstává krajským zastupitelem, SPD chce navíc usilovat o post uvolněného předsedy kontrolního či finančního výboru.

Jako uvolněný předseda výboru pro národnostní menšiny končí Pavel Vodseďálek (KSČM). Ten se teď vrací k placené práci pro stranu. A to do funkce předsedy její okresní organizace v Ústí. „Kdyby bylo nejhůř, jsem už důchodce,“ pronesl s nadsázkou Vodseďálek. V důchodu zůstane stejně jako hejtman i jeho náměstek pro zdravotnictví Stanislav Rybák (KSČM). „Už se těším,“ komentoval to, i když mu prý frmol v politice bude trochu chybět. Ale zatím dál zůstává neuvolněným předsedou okresního výboru komunistů v Lounech.

Zpátky v křesle ředitele jedné z varnsdorfských základních škol je od 1. listopadu náměstek pro školství Petr Šmíd (SPO, teď Trikolóra). Novou vedoucí funkci má také končící náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš (ČSSD, pak Lepší Sever). Vyhrál konkurz na ředitele teplického muzea.

Uvolnění zastupitelé berou za svou práci pro samosprávu odměny. Naposledy šly rozhodnutím vlády nahoru o 7,5 procenta s Novým rokem. Celkově Ústecký kraj vynakládal v uplynulém funkčním období prostředky na 16 politických funkcí. Z 11členné rady bylo uvolněných 9 politiků. Placených bylo také 7 míst uvolněných předsedů výborů. Pět z nich přitom obsadili komunisté a další zástupci končící koalice, opozice držela pouze dvě místa. Noví uvolnění zastupitelé by se zatím měli dočkat stejných odměn jako končící politici. „Účinnost nařízení se předpokládá i pro rok 2021,“ potvrdila Hana Malá z Ministerstva vnitra. Také neuvolnění zastupitelé, kteří si během politické funkce ponechávají svou civilní práci, pobírají odměny, většinou do 10 tisíc korun.