Policistům z Ústeckého kraje utíkají nováčci do Prahy, láká je bonus 150 tisíc

Ústecký kraj - Ústeckému kraji chybí 118 policistů. Další desítky musí pomáhat u sousedů.

Nad hlavou mu burácejí letadla, u pasu přiléhá samopal a na výplatní pásce se mu blyští o několik tisíc korun více. Policista Pavel z Teplic si při výběru zaměstnání vybral oproti klasické policejní práci střežení pražského letiště. „Ubytování mám jako mimopražský zdarma, navíc i náborový příspěvek je v Praze vyšší,“ podotýká Pavel.

S velkým nedostatkem policistů se potýká policie napříč okresy v Ústeckém kraji. Jak říká krajský ředitel policie Jaromír Kníže, jde o dlouhodobou záležitost už od roku 2016. „Policisté zejména z Lounska nám odcházejí do Prahy k cizinecké policii na letiště nebo do středních Čech. Problém máme hlavně v Chomutově, Mostě a v Teplicích, jediné Litoměřice se drží,“ zmiňuje Kníže.

Příčina odchodu policistů mimo kraj je jasná peníze. „Na rozdíl od Prahy a Středočeského kraje, kde je náborový příspěvek 150 tisíc korun, je v Ústeckém kraji pouze poloviční, tedy 75 tisíc,“ potvrzuje Kníže. V sousedním Karlovarském kraji dostane nováček 110 tisíc.

Nespokojeni s podstavem jsou tak například v Podbořanech. „Nedaří se sjednávat nábor nových policistů, a to právě i kvůli nízkému příspěvku. Podbořany mají 30 tabulkových míst, zaměstnanců je pouze 12, takže nám Žatec nebo Louny vypomáhají,“ připomíná starosta obce Blatno a člen Svazku obcí Podbořansko Václav Beneš (KSČM).

Výpomoc, která bolí

Podobně hovoří i poslanec za Ústecký kraj a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Růžička (ANO 2011). „Na posledním výboru jsem apeloval na to, že nedostatek policistů vede k tomu, že města musí vytvářet městské policie tam, kde má tuto činnost zajišťovat policie. Například v Postoloprtech slouží 15 příslušníků policie, ale vůbec je ve městě nevidíme, nevykonávají žádnou pochůzkovou činnost,“ líčí Růžička.

Bezpečnostní situaci podle oslovených představitelů obcí neprospívá ani to, že policisté ze severu Čech jezdí vypomáhat do jiných okresů. „Náš sbor vysává hlavně Středočeský kraj, kde vypomáhá zhruba 30 našich policistů. Je to dlouhodobě neudržitelné, policisté jsou potřební u nás v regionu,“ upozorňuje místostarosta Štětí a krajský zastupitel Miroslav Andrt (ČSSD).

To potvrzuje i krajský policejní ředitel. „Pokud se podíváte na zatížení policistů a bezpečnostní situaci v našem kraji, tak situace ve středních Čechách je určitě klidnější,“ podotýká Kníže, který už kvůli tomu kontaktoval policejní prezidium. „V průběhu srpna či září doložím také analýzu a budu požadovat, aby posily jezdily k nám,“ dodává Jaromír Kníže.

Konkuruje i armáda

Nejhorší situace je v Mostě a v Teplicích, kde dohromady chybí více než 50 policistů.

„Už léta usiluji u ministrů o to, aby tabulková místa stanovili paušálně. V Hradci mě jednou zastavila hlídka dopravní policie během večera třikrát, v Teplicích na ni narazíte čirou náhodou,“ nabízí příklad primátor Teplic Jaroslav Kubera s tím, že s obdobným problémem se potýká také tamní městská policie. „Mohli bychom přijmout z fleku 10 až 15 strážníků, lidi ale opravdu nejsou,“ míní Kubera.

Celkově v Česku sloužilo začátkem roku 40 152 policistů, což je o 2000 lidí méně, než jaký je tabulkový počet míst. Policii konkuruje i armáda, která nabízí plat mnohdy vyšší i o 10 tisíc korun.