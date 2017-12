Policisté byli na trzích ve střehu

Litoměřicko - Policejní hlídka se psy obezřetně kontrolovala řádný průběh tradičních adventních trhů, které začaly na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Potrvají až do 22. prosince a budou plné koled, pohádek, soutěží, her i koncertů pro děti i dospělé. Navštívit je můžete každý den od 10 do 18 hodin.

4 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Na vánoční trhy v Litoměřicích, Roudnici nad Labem a Lovosicích vyrazily policejní hlídky. Nejen, že zde působí preventivně, ale dohlédnou i na pořadek.Foto: Deník / Pech Karel

