Částečně by jejich nedostatek měla dočasně nahradit výpomoc z jiných krajů. Vyplynulo to z úterního jednání krajského policejního ředitele Jaromíra Knížete a starostů ze Šluknovska, kde je situace po odchodech desítek policistů v loňském roce velmi komplikovaná. Starostové chtějí oslovit policejního prezidenta i ministra vnitra, podle jejich názoru jsou totiž problémy s nedostatkem policistů zaviněné systémovými selháními.

Pokud by policie měla naplněné stavy, sloužilo by v Ústeckém kraji 3 400 policistů. K tomuto stavu má ale policie poměrně daleko. „Situace určitě není dobrá. K 1. lednu chybí u krajského ředitelství policie 560 policistů. V roce 2016 v celém kraji chybělo jen dvanáct policistů. Nejhůř na tom je územní odbor Chomutov, kde chybí 28 procent policistů. Potom následuje Děčín a Teplice, kde chybí 20 procent policistů,“ uvedl po jednání 10. ledna krajský policejní ředitel Jaromír Kníže. Jen během loňského roku svléklo uniformu 251 lidí, jejich odchody se nedaří pokrývat náborem nových zaměstnanců. Nabrat se podařilo jen 143 policistů, což je sice výrazně více než v minulých letech, na zastavení prohlubujícího se personálního deficitu to nestačí.

Například na Šluknovsku loni skončily u policie desítky lidí, jednotlivá oddělení si musí navzájem vypomáhat. Stává se tak poměrně často, že například v Krásné Lípě není hlídka, protože momentálně pracuje například ve Varnsdorfu. Podobná situace je i v západní části Šluknovska, kde odešla řada lidí z oddělení ve Velkém Šenově. Nejčastěji odchází zkušení policisté, což se projevilo například na rumburské kriminálce, kde skončilo více než pět lidí.

Nedostatečné benefity

Krajské ředitelství se snaží nejvíce problematické regiony řešit personálními přesuny, vypomáhá také speciální pořádková jednotka nebo jednotky hlídkové služby. „Od 1. února bude náš kraj posílen z jiných krajů, o čemž rozhodl policejní prezident. Posíleny budou útvary v Chomutově, na Šluknovsku a v Teplicích. Dohromady půjde o dvanáct lidí,“ přiblížil provizorní řešení Kníže. Jedná se ale o nedostatečné řešení, výpomoc z jiných krajů pokryje jen dvě procenta chybějících policistů v Ústeckém kraji. Podle Knížete musí útvary, které na tom jsou lépe, vypomáhat na hranici se Slovenskem. Po zklidnění migrační situace by mohli policisté zamířit na sever Čech a výpomoc by mohla být obdobná jako v minulých letech. Tedy okolo třiceti až čtyřiceti lidí. „Snažíme se, aby se situace zlepšovala, aby podstavy negradovaly. I za tohoto stavu ale zabezpečujeme bezpečnostní situaci na úrovni minulých let,“ ujistil krajský policejní ředitel.

Jedním z důvodů, proč se nedaří nabírat dostatečný počet policistů, jsou mimo jiné finance. Například náborový příspěvek je jen 110 tisíc, ačkoliv může být až 150 tisíc. Ještě nedávno přitom policie nově příchozím vyplácela jen 75 tisíc korun. Nižší, než by mohly být, jsou i stabilizační příspěvky a další příplatky. O jejich výši přitom nerozhoduje okresní nebo krajské ředitelství, ale policejní prezidium. Podobně i další pravomoci v náboru spadají pod ministerstvo vnitra a policejní prezidium. „Bylo to překvapivě velmi otevřené, dozvěděli jsme se spoustu čísel. V současné době je Ústecký kraj jedním ze čtyř nejvíce policejními podstavy postižených regionů. Dnešní jednání nebylo kritikou služby v regionu, chtěli jsme se bavit o tom, co s tím problémem do budoucna,“ řekl po schůzce, které se zúčastnilo třináct starostů, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Ten se obává toho, aby se neopakovaly masové odchody z posledních let. Chtějí proto nedostatek policistů řešit systémově. „Budeme usilovat o to, aby se podstavům věnovala pozornost z centrálních míst. Oslovíme proto policejního prezidenta Martina Vondráška a ministra vnitra Víta Rakušana a rádi bychom vedli diskusi o systémových opatřeních, nikoliv o lepení z posledních sil,“ doplnil Jan Kolář, který by se chtěl s ministrem i policejním prezidentem sejít co nejdříve. Ideální by podle jeho názoru bylo, pokud by oba dva přijeli do regionu, a i oni se setkali se starosty. Uskutečnit by se setkání mohlo například na zámku ve Šluknově.